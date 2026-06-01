Presunto acoso y abuso: mandan a juicio al dueño de una metalúrgica

El socio gerente de una metalúrgica de nuestra ciudad irá a juicio oral por el presunto acoso y abuso sexual denunciado por una empleada de limpieza del establecimiento.

Se trata de Tristán Francisco Torres, titular del establecimiento que lleva su apellido y ubicado en Brickman al 400.

En fechas no precisadas con exactitud, pero entre mayo de 2020 y enero de 2021, por la mañana, el hombre, en repetidas ocasiones, habría tocado con sus brazos, de manera sorpresiva, los senos de la citada trabajadora.

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La fiscalía consideró probada esa situación, no solo a partir de la denuncia y del testimonio de la víctima, sino también de pericias psicológicas y psiquiátricas y la declaración de otras empleadas que reconocieron haber sufrido por parte de Torres situaciones de acoso, que no llegaron al aspecto físico.

La jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, ordenó la elevación a juicio de la causa, pero la defensa del metalúrgico, a cargo del abogado Hernán Pablo Silva, apeló esa medida y pidió el sobreseimiento de su asistido.

Sin embargo, la Cámara Penal acaba de ratificar la decisión de primera instancia y el empresario tendrá que ir a juicio para responder por el delito de abuso sexual simple reiterado, en los términos del artículo 119, primer párrafo, del Código Penal.

Para Silva, los elementos de cargo no tuvieron el análisis requerido, con disparidad entre las pruebas de la acusación y de descargo, siendo que, a su criterio, la versión de Torres y sus testigos no fueron recibidas de la misma manera que la declaración de la víctima.

Consideró el defensor que la denuncia, los testimonios y las pericias incorporadas a la causa "no pasaban el test de razonabilidad", que los dichos de las otras mujeres surgieron a partir de lo que sabían de referencia de la denunciante y que un acoso laboral no es lo mismo que un delito sexual.

"Probabilidad positiva"

Los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari, de la Sala I, rechazaron los argumentos de la defensa y confirmaron la elevación a juicio de la causa contra Torres.

"Los agravios que en esta oportunidad formula el recurrente constituyen una reiteración de aquellos esgrimidos al momento de oponerse a la elevación a juicio de las actuaciones. Cada uno de ellos recibió respuesta por parte de la magistrada y, en esta oportunidad, el letrado vuelve sobre aquellas mismas críticas.

"La sana crítica y demuestran que se ha alcanzado el grado de probabilidad positiva que debe reunirse para justificar el avance hacia la siguiente etapa procesal", sentenciaron los jueces.

Remarcaron que el testimonio de la víctima se mantuvo "incólume" y que tanto su médico psiquiatra como la psicóloga tratante, así como la perito oficial, coincidieron en afirmar que aludía no solo a hechos de acoso laboral sino también sexual, con abuso.

"El estado de la señora al momento de relatar las situaciones fue con mucha angustia, impotencia de la situación vivenciada, enojo por el accionar de la otra persona y un gran sentir de indefensión", concluyó uno de los profesionales.

La perito oficial, en tanto, remarcó que la mujer "relata situaciones de acercamiento inapropiado en el lugar de trabajo e intercambio de mensajes de manera privada con el denunciado" y que "presenta características de vulnerabilidad psíquica que probablemente se reactiva con las situaciones denunciadas que desembocan en la pérdida del trabajo".

Más allá de la víctima, hay una testigo, que no es amiga de ella, pero que trabajó en la misma empresa, que "también fue víctima del accionar del aquí denunciado".

Dijo que había trabajado para Torres a fines de 2020 y que "me fui por haber sufrido situaciones de violencia laboral y acoso".

"Yo sufría acoso sexual de parte de Tristán Torres, pero a (la otra mujer) llegó a tocarla. Ella sí sufrió ese tipo de cosas. A mí y a las otras compañeras nos acosaba; nos decía cuestiones sexuales", amplió.

Al empresario lo acusan de abuso sexual simple (reiterado), según el artículo 119 del Código Penal, que prevé penas de 6 meses a 4 años de prisión.

El acusado negó los cargos

Indagatoria. Tristán Torres, al prestar declaración indagatoria (artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense), negó haber abusado de la denunciante.

Mensajes. El hombre, consultado por la fiscalía, negó haber tenido contacto vía mensajes con la presunta víctima, situación que sí quedó acreditada.

Sin problemas. "Nunca he tenido ningún problema con ninguna de las administrativas ni con el resto de las empleadas domésticas, ni las chicas de la parte técnica", declaró Torres.