Una jornada gris y húmeda: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con cielo nuboso, ambiente húmedo y escasa amplitud térmica es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 12 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo; el viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del sector este y la visibilidad será regular a buena.

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La temperatura mínima será de 10 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del noreste y este, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 12 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría y nubosa. Se estima para medianoche una temperatura de 11 grados centígrados.