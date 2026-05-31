Un delincuente fue capturado dos veces en cinco horas, por desobediencia y robo

Un hombre de 35 años fue aprehendido dos veces este domingo, en primer lugar por resistirse al accionar policial y, horas después, por intento de robo. Se trata de Edison Andrés Escobar Zelaya.

La primera de las capturas se llevó a cabo minutos después de las 7, en cuando personal policial acudió a Cacique Venancio y Castelar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto agresivo en la vía pública.

Al arribar los efectivos, el hombre comenzó a insultarlos, se negó a identificarse y emprendió la fuga. Tras una breve persecución fue interceptado en inmediaciones de Misioneros al 400, donde opuso resistencia y forcejeó con los uniformados, siendo finalmente aprehendido.

Fue liberado minutos después, luego de que se caratulara una causa en su contra como desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. Sin embargo, luego del mediodía de este domingo fue capturado nuevamente, esta vez por robo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sobre las 12.10, un llamado al 911 alertó sobre un hombre que había intentado cometer un robo en una vivienda ubicada en Cacique Venancio al 200.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que Escobar Zelaya había ingresado al inmueble provocando daños en el sistema de alarmas. El sospechoso fue reducido nuevamente y trasladado a a la comisaria Cuarta, quedando a disposición de la UFIJ N°15.