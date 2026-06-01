Argentina, con DT y un jugador bahiense, debuta en la Americup U18

Con el entrenador jefe bahiense Mauro Polla y el alero Genaro Groppa (Liniers), la Selección argentina U18 debuta ante el poderoso Estados Unidos, a las 20.30 en León (México), por la AmeriCup, el mayor certamen continental de la categoría.

El mismo se extenderá hasta el domingo 7 y los cuatro clasificados a semifinales clasificarán a la Copa del Mundo U19 del año próximo.

El fixture de la albiceleste en el Grupo A incluye, además del partido de hoy, los juegos ante Brasil, mañana a la misma hora, el miércoles será jornada de descanso y el jueves chocará con México, desde las 23.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Del plantel, que promedia 1m95, 10 jugadores fueron los que lograron la medalla de plata en el Sudamericano 2025.

En tanto, cuenta con dos jugadores que militan en el exterior: Lautaro Basualdo, que además dará dos años de ventaja en la competencia, y Benjamín Pettovello, ambos en Italia.

Disputa

En la primera fase juegan todos contra todos. Los equipos que clasifiquen en el primer puesto de su zona accederán directo a semifinales.

Los que finalicen segundos cruzarán en cuartos de final contra los terceros del grupo opuesto por un boleto en las semis.

Mientras que los equipos que cierren la primera fase en la última ubicación disputarán directamente la reclasificación del quinto al octavo lugar.

El plantel

Gonzalo Aman 1m90 - 2008 - Peñarol (Mar del Plata)

Lautaro Basualdo: 2m04 - 2010 - Pallacanestro Varese (Italia)

Joaquín Caumo: 1m78 - 2008 - Estudiantil Porteño (Ramos Mejía)

Joaquín Céliz: 1m95 - 2008 - Obras Sanitarias

Mateo Fessia: 1m90 - 2008 - Boca Juniors

Bautista Gobetti: 1m92 - 2008 - Provincial de Rosario

Genaro Groppa: 1m93 - 2008 - Liniers (Bahía Blanca)

Manuel Hernández: 1m90 - 2008 - Gimnasia (Santa Fe)

Román Moravansky: 1m95 - 2008 - Ferro Carril Oeste

Santiago Pettinaroli: 2m00 - 2008 - Bochas Sport Club (Colonia Caroya)

Banjamín Pettovello: 2m04 - 2008 - Stings Mantova (Italia)

Elías Torrens: 2m03 - 2008 - Obras Sanitarias