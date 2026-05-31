Javier Milei volverá a defender el rumbo del programa económico

El presidente Javier Milei expondrá este martes en un foro financiero para defender nuevamente el programa económico y ratificar el rumbo del Gobierno.

El discurso del mandatario se producirá en el cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los encuentros más importantes del sector económico y financiero del país. Bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”, el evento reunirá a referentes del ámbito político, económico, financiero y empresarial en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

La jornada fue diseñada para debatir sobre el escenario económico actual, las reformas estructurales, el clima de inversión y los desafíos que enfrenta Argentina en un complejo contexto internacional. En ese sentido, Milei protagonizará desde las 19 el cierre del Congreso, mientras que la apertura estará a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Además del Presidente, entre los principales expositores del Gobierno destacan el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

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También disertarán el presidente del comité organizador, Pablo De Gregorio; y el director ejecutivo de EconViews, Miguel Kiguel; junto con empresarios y referentes del sector privado como Jose Alonso (Grupo Mirgor); Santiago Castro Piccolo (OCASA); Gabriela Renaudo (VISA Argentina y Región Cono Sur); Marcelo Iribarne (Sidersa); y Adolfo Zuberbuhler (Pampa Energía).

A su vez, el evento contará con la participación de dos gobernadores de buen diálogo con el Ejecutivo nacional como Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Weretilneck (Río Negro), que llevarán adelante un panel titulado "El desafío de Consolidar un cambio". Minutos antes, las senadoras Carolina Losada (UCR), Nadia Márquez (LLA) y Flavia Royón (Primero los Salteños) protagonizarán un debate sobre el desafío de "construir acuerdos para el crecimiento del país". (con información de TN)