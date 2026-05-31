9 de Julio reaccionó a tiempo y metió la tercera victoria consecutiva en la Liga Provincial Femenina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Haciéndose fuerte como local a partir de reaccionar en el complemento, 9 de Julio se impuso esta tarde a Hogar Social Berisso (La Plata), por 59 a 44, en partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga Provincial Femenina.

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Las albiazules no contaron con Isabella Roldán, afectada a la Selección argentina U18 que disputará la AmeriCup U18 en Irapuato, México, desde el martes 9 de junio.

Después de un tibio primer tiempo, que las locales perdieron 31 a 25, llegó la reacción en base a una firme y activa defensa, la cual le permitió correr como primera opción. También, 9 de Julio supo capitalizar la presencia de Delfina Álves da Florencia cerca del canasto.

Así se impuso por contundente 19-4 en el tercer período y 15-9 en el último, redondeando el complemento en 34-13.

Delfina Álves convirtió 11 puntos (0-1 en t3, 4-6 en t2 y 3-4 en t1) y bajó 10 rebotes.

Misma cantidad de unidades completó Isabella Larrasolo, con 1-4 en t3, 3-6 en t2 y 2-2 en t1, más 8 recobres, 4 asistencias y 3 recuperos.

En los otros dos partidos de la jornada, están jugando Peñarol-Estudiantes (Olavarría) y Quilmes-Platense (La Plata).

Los próximos dos compromisos del representante bahiense serán nuevamente como locales, ante Peñarol y Quilmes, ambos de Mar del Plata, cerrando la fase regular, de visitante, ante Platense (La Plata).

La síntesis:

9 de Julio (59): I. Larrasolo (11), E. Fernández (5), A. Althabe (4), V. Martín (2), I. Sorzini (6), fi; D. Álves da Florencia (11), I. Corvalán (6), M.V. Flores (5), A. Maurer (5), M. Bussetti (2) y T. Nieva (2). DT: Julián Turcato.

Hogar Social Berisso (44): M. Martínez (6), A. García (8), A. Elías, F. Suriano (2), G. Pendenza (11), fi; C. Fernández (5), M.V. Da Palma (12), F. Peña y M. Ansaloni. DT: Joaquín Espina.

Cuartos: 9 de Julio, 11-17; 25-31 y 44-35.

Árbitros: Marcelo Gordillo y Alexia González.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

El video del partido completo: