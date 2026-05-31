Copa Argentina: Estudiantes goleó a Rosario Central y avanzó a octavos de final

Estudiantes de La Plata goleó y eliminó esta tarde a Rosario Central, en el encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina.

El Pincha se impuso por 3 a 0, con goles de Guido Carrillo (a los 4 minutos), Tiago Palacios -de penal- (26m.) y Mikel Amondarain (87m.).

En el Canalla fue expulsado Franco Ibarra, a los 81 minutos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y fue dirigido por Leandro Rey Hilfer.

En la próxima instancia Estudiantes se medirá ante el ganador del cruce entre Barracas y Huracán de Parque Patricios.