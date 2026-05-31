Vuelco fatal en un ingreso a Bahía Blanca: murió un hombre y su hijo fue internado en código rojo

Un hombre murió esta tarde, al volcar el vehículo en que circulaba en uno de los accesos a Bahía Blanca. Además, su acompañante fue derivado de urgencia a un hospital.

El hecho ocurrió sobre las 15.30 en José Hernández al 1.700.

En ese lugar perdió la vida Carlos Galvarini, de 58 años, quien estaba al mando de un Renaul Logan y, por razones que no fueron informadas, terminó volcando en una de las banquinas.

Galvarini iba acompañado por su hijo Luciano, de 27 años, quien fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal. Según se indicó, por el momento se encuentra en estado estable y consciente en el shock room del centro de salud.

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En el lugar trabajó personal de la Comisaría Séptima, Bomberos, Defensa Civil y Tránsito.