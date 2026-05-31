Obra cloacal paralizada, desbordes y vecinos afectados

La concejal Liliana Taboada manifestó su preocupación por el grave estado de abandono que presenta la obra de red cloacal en Barrio Gaudi, ejecutada mediante un convenio entre el Municipio y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), con una inversión superior a los 500 millones de pesos.

La situación fue constatada tras distintas recorridas realizadas en el sector, particularmente en las intersecciones de Río Pilcomayo y Vucetich, como también en Río Pilcomayo y Luis Agote, donde vecinos y comerciantes sostuvieron que la empresa contratista se retiró del lugar hace aproximadamente un mes, dejando excavaciones abiertas, pérdidas de líquidos y trabajos inconclusos, dijo la edil radical.

“Hoy los desbordes no paran. En una de las arterias lindantes al Museo ARA General Belgrano se observa incluso una importante pérdida de agua que fue reclamada por vecinos ante ABSA bajo el número 4052809, sin solución hasta el momento. También existen reclamos formales realizados al Municipio por los desbordes cloacales y el estado de abandono del sector, registrados bajo el número 2079, sin respuestas concretas hasta la fecha”, expresó Taboada.

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La legisladora advirtió asimismo que sobre calle Río Pilcomayo funciona un comercio directamente afectado por el barro permanente, el deterioro de la circulación y los líquidos acumulados frente al sector.

"A esto se suma la situación de vecinos que deben abandonar temporalmente sus viviendas o trasladarse a otros lugares porque no pueden utilizar los sanitarios debido al desborde cloacal dentro de sus propios domicilios".

Desde la UCR también señalaron que las medidas de seguridad originales resultaron deficientes y terminaron destruidas por el viento y las lluvias, obligando a los propios vecinos a improvisar protecciones precarias para evitar accidentes, especialmente en jornadas donde el agua tapa completamente las excavaciones.

Asimismo, frente a las distintas versiones vinculadas a la paralización de la obra, desde el radicalismo consideraron imprescindible que el Ejecutivo Municipal brinde explicaciones claras sobre la situación y los plazos previstos para retomar los trabajos, además de intervenir de manera urgente para proceder al desagote de líquidos estancados, realizar tareas de desinfección sanitaria y garantizar la correcta señalización, vallado e iluminación de todos los pozos y zanjas abiertas.

Se recordó que mediante la Ordenanza N° 4409 el Honorable Concejo Deliberante declaró la Emergencia Sanitaria en Coronel Rosales debido al colapso de la red cloacal, la necesidad de ampliación de la red de agua potable y los riesgos derivados de filtraciones, acumulación de líquidos y falta de drenaje adecuado.

La normativa advierte además sobre el peligro de hundimientos de calles y el impacto directo en la seguridad, la salubridad pública y la calidad de vida de los vecinos, "una situación que hoy vuelve a reflejarse con preocupación en distintos sectores del Barrio Gaudi".

“Mientras los vecinos de este barrio conviven con desbordes cloacales, barro, pérdidas de agua y zanjas abiertas frente a sus casas, una obra de más de 500 millones de pesos sigue paralizada y sin respuestas claras. Hay familias que no pueden usar los sanitarios en sus propios hogares, comercios afectados y reclamos que se acumulan sin solución. Los vecinos merecen vivir con dignidad, seguridad y salubridad, no acostumbrarse al abandono”, concluyó la edil.

"Se fueron"

Vecinos de ese sector de la ciudad, ubicado en la zona de Villa Maio, en inmediaciones de los barrios Albatros XV y XIV, donde en los últimos años se notó un crecimiento en la construcción de viviendas particulares, sobre todo hacia la ruta 229, expresaron que se sintieron gustosos del inicio de la obra para mejorar su calidad de vida.

No obstante, antes del acto recordatorio por el hundimiento del "Crucero Belgrano", detectaron que se taparon los pozos donde se estaban realizando los trabajos.

"Pensábamos que era por el acto, pero lo lamentable es que la empresa no volivó a aparecer y quedó en un estado de gran deterioro, peor que antes", comentaron.