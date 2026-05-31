Salud integral en Villa Arias, charla en la Armada y campaña de abrigo de San Lorenzo

El próximo martes, se realizará en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Villa Arias una jornada de Salud Integral.

Se llevará a cabo junto a las doctoras Silvina López y Erica Félix y, en esta oportunidad, se harán controles pediátricos, para libretas de ANSES y sanitarias, vacunación antigripal para todas las edades y planillas para Juegos Bonaerenses.

Para una mayor organización, los turnos se solicitan previamente, de manera presencial en Miguel Cané 485, de 7 a 20.

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En tanto el viernes venidero, a las 11, se dictará en el aula magna de la Escuela de Suboficiales de la Armada una masterclass llamada “La guerra de la desinformación potenciada por la inteligencia artificial”.

Será dictada por Aldo Leporati, CEO de Porter Novelli, profesor de “Reputación y Comunicación de Crisis” de la Maestría de UdeSa y UCEMA. El Máster en Administración de Empresas (MBA) cuenta con más de 35 años de experiencia asesorando en campañas de comunicación.

Inscripciones en: https://forms.gle/efLe1ccErdB73yGB7

Mientras, a Peña Cuervos de Punta San Lorenzo lleva a cabo una campaña de recolección de ropa de abrigo (camperas, buzos, frazadas, acolchados, bufandas, guantes),

Se reciben en Rivadavia 741, Paso 2324 y Alvear 1545.