Marinero Tropa Voluntaria: se inscribirá hasta el 12 de junio

El Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada tiene abierta la inscripción, hasta el 12 de junio, para la incorporación de “Marinero Tropa Voluntaria”.

El Período Selectivo Preliminar se desarrollará en la Brigada Anfibia de Infantería de Marina "Teniente de Navío Don Cándido de Lasala", de 7.30 a 14.

Los requisitos son:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

* Ser argentino nativo por opción o naturalizado.

* Edad: entre 18 y 24 años al momento de la incorporación, pudiendo permanecer en la fuerza hasta los 28 años de edad, momento en que se dispondrá la baja obligatoria.

* Estudios de nivel primarios completos, debiendo adecuarse a la obtención del nivel medio educativo necesario para el ascenso a Marinero Primero (MI) y permanecer en la institución.

* Ser soltero con o sin hijos y/o personas a cargo bajo homologación judicial correspondiente.

* No poseer antecedentes penales, con presentación del certificado correspondiente.

* Cumplir con las condiciones psicofísicas establecidas para la actividad militar, de acuerdo con las exigencias fijadas para el primer ciclo de capacitación, aprobando las respectivas evaluaciones.

La documentación a presentar es:

* Fotocopia autenticada de la Partida de Nacimiento legalizada por el Registro Civil correspondiente.

* Fotocopia autenticada del certificado de escolaridad del último nivel alcanzado.

* Original del “Certificado de Antecedentes Penales” otorgado por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, con una anticipación no mayor a 6 meses al momento de la convocatoria.

* Fotocopia de la constancia de CUIL.

* DNI y dos fotocopias de anverso y reverso.

* Fotocopia autenticada del certificado de defunción en caso de padre y/o madre fallecidos.

Para los postulantes zona local (delegaciones ESOA - ESSA - Bahía Blanca):

* Convocatoria general: hasta el 12 de junio.

* Recepción de documentación: 8 al 12 de junio. Para el caso de la Delegación Bahía Blanca, se coordinará el retiro de forma personal.

* Examen psicotécnico: 15 al 19 de junio.

* Exámenes médicos: deben presentarse con los estudios médicos finalizados.

* Determinación de aptitud: 28 de julio al 7 de agosto.

Para postulantes fuera de zona:

* Convocatoria general: 11 de mayo al 12 de junio.

* Recepción de documentación: 8 al 12 de junio.

* Entrevistas en delegaciones y oficinas de incorporación: 15 al 19 de junio.

* Examen psicotécnico: 29 y 30 de junio.

* Exámenes médicos: 7 al 27 de julio, en el Hospital Naval Puerto Belgrano.

* Determinación de aptitud: 28 de julio al 7 de agosto.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la delegación u oficina de incorporación más próxima a su domicilio. La información completa de contacto y ubicación de todas las sedes, se podrá encontrar en el portal web de incorporación: https://incorporacion.armada.mil.ar/delegaciones.html

Jornadas

En tanto desde el COAA también se indicó que el jueves 4 de junio, de 7.30 a 16, y el viernes 5 de junio, de 8 a 12, se dictará en el anfiteatro de la Escuela de Oficiales de la Armada, jornadas de “Medicina hiperbárica y del buceo”.

Los ejes temáticos a tratar serán: oxigenoterapia hiperbárica basada en evidencia, heridas con retardo de cicatrización, enfermedad de descompresión, aplicaciones en medicina deportiva y en pediatría, pie diabético, uso de oxigenoterapia hiperbárica en el Mal Agudo de Montaña (MAM) y buceo profesional.

Los disertantes estarán a cargo de:

* Doctora Nina Subbotina, médica especialista en medicina hiperbárica.

* Doctor Gustavo Mauvecin, médico especialista en medicina hiperbárica y del buceo.

* Doctor Alberto Teme, médico cirujano especialista en medicina hiperbárica y buzo profesional.

* Doctor Gustavo Ghiglione, médico cirujano especialista en medicina hiperbárica.

* Doctor Enrique José Mariani, médico especialista en inmunohematología y en medicina del deporte.

* Doctor Edgardo León de la Fuente, doctor en medicina y cirugía, profesor en biofísica y medicina hiperbárica.

* Capitán de Navío Eduardo Andrés Rosales, médico especialista en OyT medicina hiperbárica.

Se invitó a profesionales de la salud, personas en relación con el buceo y actividades hiperbáricas a participar de manera presencial.

Se entregarán certificado de asistencia.

La inscripción se debe realizar a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc2Ke1lRZpFhnodu-d6nd1nYgP93c-5mE-08IAV2Y16o9QGw/viewform