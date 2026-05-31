"Circo Py": realizarán una intervención artística frente al departamento de CFK

El exdiputado nacional Martín Sabbatella, junto a organizaciones kirchneristas de Morón, se presentará en la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, donde realizarán una intervención artística en repudio a la condena domiciliaria que cumple la exmandataria, desde el 18 de junio del año pasado.

La performance denominada "El Circo Py", se llevará adelante en San José 1111, a partir de las 15hs. donde se verá "una parodia del funcionamiento del Partido Judicial" y "el entramado de poder que impulsó la condena contra Cristina", según adelantaron en un comunicado.

Habrá malabaristas, acróbatas, bailarines, payasos, titiriteros, músicos y otros artistas del distrito del conurbano bonaerense, comandado por el intendente Lucas Ghi.

La iniciativa busca "visibilizar el rol de la mafia judicial" en coordinación con los "sectores económicos concentrados para la persecución de dirigentes del campo nacional y popular".

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En su momento, Sabbatella sostuvo que la condena judicial contra Cristina Kirchner era un "disparate jurídico" y un "acto de persecución política destinado a proscribirla". Asimismo, afirmó que la exmandataria es inocente y expresó públicamente que, si la posibilidd estuviera en sus manos, la indultaría de inmediato. (con información de NA)