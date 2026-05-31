Fuerte cruce entre el Gobierno y la Provincia por el estado de las rutas nacionales

El canciller Pablo Quirno salió al cruce del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Axel Kicillof, Gabriel Katopodis, por la obra pública: "Habla al país (?) el que dejó las rutas en estado deplorable", señaló.

Todo comenzó a partir de una respuesta por parte del exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Alberto Fernández a una publicación de la Oficina de Repuesta Oficial, que destacó: "Inversión 100% privada en marcha, más de 200 kilómetros de rutas del Mercosur reconstruidos en tiempo récord".

En el mensaje se remarcó "el modelo que el presidente Javier Milei prometió en campaña", por el que se reemplazó "la vieja obra pública financiada por el Estado por un sistema de concesiones con inversión y gestión 100% privada", y que en cinco meses "se rehabilitaron más de 200 kilómetros de las Rutas Nacionales 12 y 14, entre Zárate (Buenos Aires) y Gualeguaychú (Entre Ríos)".

Katopodis salió al cruce: "Más chantas no se consigue. Festejan que taparon baches y cortaron el pasto en 200 km de los 40.000 km. de rutas nacionales. Llevan casi tres años de gobierno: no hicieron 1 solo km. nuevo y paralizaron todas las obras".

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El funcionario bonaerense cuestionó: "Eso sí, se timbearon más de $6 billones del impuesto a los combustibles y del ex Impuesto PAIS. No invirtieron un peso en infraestructura, pero usaron esa plata para dibujar el superávit".

El exministro de Obras Públicas planteó: "Ahora, esta tapada de baches y el corte de pasto lo pagan los usuarios y usuarias que abonan religiosamente el peaje. No tienen cara".

Por su parte, el ex secretario de Finanzas y actual canciller salió al cruce: "Habla al país (?) el que dejó las rutas en estado deplorable mientras usaban dinero de los argentinos en poner techo a las piletas de los clubes municipales en PBA entre otros delirios", escribió. (con información de TN)