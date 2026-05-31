El corazón de Sansinena evitó que Dublin recuperara la vanguardia

En un partido emotivo, con mucha entrega, Sansinena terminó celebrando el empate ante Dublin 2 a 2. Es que el albirrojo tuvo todo cuesta arriba y dejó al elenco del barrio San Martín masticando bronca en la agonía del partido.

Los de Cerri remontaron un partido que parecía casi imposible. Es que en media hora e juego perdía 2 a 0 y estaban con un jugador menos desde los 5 minutos por una durísima entrada de Diego Bouven a Matías Skrodiuk. Una roja directa que condicionó el esquema del visitante.

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Con uno más, el Rojo trató de plantarse en campo rival, pero los de Cerri no se metieron contra el arco de Bauer, que respondió ante un remate de Coronel luego de una muy buena habilitación de Leal.

Pero, promediando el primer segmento, Dublin rompió el cero poniendo mucha gente en vocación ofensiva. Y Tocchio sacó un furibundo derechazo cruzado y rastrero -tras pase de Leal-- para venció la resistencia de Bauer.

Y seis minutos más tarde, el conjunto de Bruno Paolella sacó más ventaja como comenzar a tener una tarde bien tranquila.

En una muy buena maniobra colectiva, Leal facturó tras una asistencia de taco del "Chulo" Arias.

Parecía que Dublin se encaminaba a un triunfo sin sobresaltos, pero los de Cerri fueron para adelante con más empuje que fútbol y con mucha actitud.

Y de un lateral de Semper, llegó el descuento de arremetida. Mareco --a pura potencia-- puso en partido a los albirrojos justo antes del cierre de la primera etapa.

En el arranque del complemento, Sansinena acentuó el dominio territorial y de la pelota.

Tonificado por el 1-2, se lo llevó por delante y lo llenó de dudas, sobre todo en cada pelota que llegó por arriba.

Incluso, Valdez le sacó un buen zurdazo a Moral se que colaba en por encima.

Dublin rara vez pudo salir con balón dominado y el arco e Bauer le quedó lejos, aunque Arias remató mordido para sacar más ventaja.

Luego, Valdez volvió a emerger ante un cabezazo de Santiago Fernández.

Y Gero Fernández no pudo sentenciar ante el achique de Valdez porque Somovilla estuvo rápido de reflejos.

Sansinena no se resignó nunca y el local se quedó con diez por la doble amarilla de San Martín, quien llegó tarde a un cruce sobre Mareco, la gran figura.

Sin embargo, diez contra diez, Dublin lo pudo haber liquidado. Coronel habilitó entre líneas a Lizondo, pero el pibe no pudo vencer a Bauer, quien salió rápido y lo atoró.

Y casi en la última del partido, Sansinena encontró el merecido empate. Tras un lateral de Semper, la pelota picó y le jugó una mala pasada a Andrade, quien metió la mano. Claro penal que el artillero Stortini canjeó por gol con un remate a la izquierda de Valdez.

Así, el de Cerri sacó un punto de la galera cuando su rival ya se imaginaba volviendo a la cima.

La síntesis

DUBLIN 2

Valdez 7

Risueño 5

Somovilla 6

Grunewald 5

Andrade 5

Tocchio 7

Skrodiuk 5

San Martín (c) 5

Leal 7

Coronel 5

Arias 6

DT: B. Paolella

SANSINENA 2

Bauer 7

Rochón 5

MARECO 7

Semper 6

J.I. Silva 5

Medrano (c) 5

Godoy 7

Bouven x

S. González 6

Moral 6

Stortini 6

DT: L. Donayevich

PT. Goles de Tocchio (D), a los 24m.; Leal (D), a los 30m. y Mareco (S), a los 41m. Fue expulsado Bouven (S), a los 5m.

ST. Gol de Stortini (S), de penal, a los 47m. Fue expulsado San Martín (D), a los 41m.

CAMBIOS. 58m. Ramos (5) por Leal, 75m. F. Vallejos por Risueño y Dekker por Arias y 79m. Lizondo por Skrodiuk, en Dublin; 55m. P. González (6) por Rochón, 70m. G. Fernández por Moral y 86m. Zinni y D. Romero por Medrano y Silva, en Sansinena.

ARBITRO. Pablo Zaragoza (5).

TERCERA JUVENIL. Sansinena, 3-2.

CANCHA. Comercial.