Una noche para celebrar y ayudar al deporte del STMBB

El sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca volverá a apostar por una de sus celebraciones más convocantes y solidarias. El próximo sábado 20 de junio se realizará la sexta edición de la Fiesta del Deporte del STMBB, un evento que ya se transformó en una tradición para la familia municipal y que tiene un objetivo central: recaudar fondos para sostener y potenciar las distintas disciplinas deportivas que se desarrollan dentro del gremio.

La cena se llevará a cabo en la Sociedad Cultural Sirio Argentina, ubicada en Rondeau 257, y promete reunir a más de 200 personas en una noche de encuentro, reconocimientos, sorteos y camaradería.

Detrás de la organización están Nicolás Goroso, junto a Laura Herrera, y Guillermina Mazza, quienes destacaron el crecimiento que tuvo esta iniciativa a lo largo de los años y la importancia que representa para el financiamiento deportivo del sindicato.

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“La idea de organizar fiestas vinculadas estrictamente al deporte nació para recaudar fondos. Todo el dinero que se junta se destina al funcionamiento diario de los equipos. La primera fiesta se organizó hace varios años para poder solventar los gastos de un equipo de futsal femenino que se iba a jugar un torneo nacional en Ushuaia. Y fue tan buena la respuesta que empezamos a hacer varias por año”, explicó Goroso.

Nicolás Goroso y Guillermina Mazza

Actualmente, el STMBB tiene representación en una amplia variedad de disciplinas: fútbol femenino de la Liga del Sur, fútbol amateur en la Liga Comercial, sóftbol, ping pong, arquería, longcasting, bochas y vóley, entre otras actividades que requieren un importante esfuerzo económico para poder sostenerse durante todo el año.

“El fin es recaudar para poder pagar los gastos que se necesitan para que los equipos compitan, ya sea por ejemplo las inscripciones, la indumentaria y los elementos propios de cada actividad. Básicamente es para sustentar un poco todo lo que es el financiamiento de los deportes que se practican a lo largo del año”, señalaron desde la organización.

Además, adelantaron que parte de lo recaudado en esta edición tendrá un destino específico: colaborar con la instalación de iluminación en la cancha principal de fútbol del sindicato.

“Este año, además, vamos a destinar dinero a la colocación de las luces en la cancha principal de fútbol. El sindicato ya adquirió las columnas y las luminarias y nosotros queremos colaborar con los gastos de la instalación”, agregó Goroso.

La respuesta de los afiliados volvió a superar las expectativas. Según indicaron, a casi tres semanas del evento ya quedaban muy pocos lugares disponibles.

“Cuando arrancamos a darle forma a la idea pensamos que iba a estar complicada la venta de entradas, pero la verdad es que faltan casi 20 días y ya casi no nos quedan lugares”, comentó el organizador.

El evento incluirá recepción, entrada, asado completo, postre, mesa dulce, pizzas al cierre de la noche y barra libre. Pero más allá de lo gastronómico y recreativo, desde el sindicato remarcan el valor de la integración y el sentido de pertenencia que genera este tipo de encuentros.

“Esperamos más de 200 personas. Estas fiestas ya son algo tradicional para la familia municipal. Generalmente hacemos dos o tres por año”, sostuvo Mazza, quien además destacó el trabajo conjunto de distintas áreas del gremio para llevar adelante una organización de gran magnitud.

“Organizar una fiesta para tantas personas implica no dejar nada librado al azar, para que salga perfecta. Y en ese sentido, varias secretarías aportan su colaboración, como la Secretaría de Deportes, la de Juventud y la de Organización”, explicó, precisamente, quien está a cargo de la secretaría de Organización del gremio.

Mazza remarcó el esfuerzo realizado para facilitar el acceso de los afiliados a las tarjetas mediante un sistema completamente digital, utilizando el servicio de un agente de IA integrado a la aplicación de WhatsApp del gremio.

“Hasta el año pasado, las tarjetas las repartían los propios organizadores, pero este año implementamos la venta a través de la aplicación, donde los interesados se inscribían, se confirmaba su lugar y se gestionaba el pago a través del recibo de sueldo, además de evacuar todas las dudas que pudieran surgir como también brindar información del evento en sí. Se logró que todo el proceso se efectúe en forma virtual, sin que el afiliado tenga que venir a la sede”, señaló.

Además, destacó que el valor de la tarjeta fue pensado para que todos puedan participar.

“El precio es accesible y se puede pagar en hasta tres cuotas”, indicó.

Goroso también subrayó que la convocatoria está abierta a toda la comunidad municipal y no únicamente a quienes participan de las actividades deportivas.

Laura Herrera y Nicolás Goroso, organizadores del evento.

“Es abierta a todos. No es sólo para deportistas, sino que éstos pueden invitar a su familia. La idea es juntarse y pasar un buen momento entre todas las actividades. Todo aquel que quiera pasarla bien, puede venir”, expresó.

Finalmente, tanto Goroso como Mazza agradecieron el respaldo de la comisión directiva encabezada por Miguel Agüero, Lorena Malvar y Diego Díaz y remarcaron que el acompañamiento institucional resulta clave para sostener el crecimiento deportivo del sindicato.

“Esto se puede hacer merced a la ayuda de toda la comisión directiva y de la Secretaría de Deportes. Caso contrario sería imposible de realizar este evento y de participar en todos los torneos que lo estamos haciendo”, concluyeron.