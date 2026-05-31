Se definieron las cuatro posiciones de arriba y los primeros cruces en la LBB Bronce

Leonardo La Bella ataca la defensa de Los Andes. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte B superó a Los Andes, por 86 a 77 y obtuvo el Nº1 de la fase regular, tras disputarse la undécima y última fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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En los otros cinco encuentros, Barracas venció a Whitense, 71 a 57; Pellegrini, anotando la mayor puntuación de un equipo en la temporada, superó a Fortín Club (Pedro Luro), 112 a 48 ; Sportivo Bahiense B derrotó a Bella Vista, 80 a 59; Sporting le ganó a Velocidad, 75 a 63 y Caza y Pesca Huracán Médanos pudo con Fútbol y Tenis (Buratovich), 67 a 57.

César Massa le juega al estadounidense James Danzey.

De esta manera, quedaron definidas las posiciones de los cuatro equipos, quienes ya habían accedido directo a cuartos, y los cruces de reclasificación.

Arriba se posicionaron: 1º) Bahiense, 2º) Barracas, 3º) Pellegrini y 4º) Sportivo B.

En tanto, los cruces de reclasificación serán Caza y Pesca (5º)-Fortín (12º), Sporting (6º)-Fútbol y Tenis (11º), Whitense (7º)-Velocidad (10º) y Los Andes (8º)-Bella Vista (9º).

Las series se jugarán al mejor de tres, desde el próximo miércoles.

Lo que viene

Al margen de los playoffs, que determinarán un ganador de este primer tramo, los equipos arrastrarán para la segunda parte el 50% de los puntos sumados hasta hoy.

En el segundo tramo, los 6 primeros clasificarán a cuartos. En tanto, del 7º al 10º jugarán play-in y 11° y el 12° finalizan su participación.

Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente a la LBB Plata, de lo contrario se disputará una Súper final.

Bahiense B 86, Los Andes 77

Bahiense del Norte B (86): B. Massa (3), L. La Bella (13), J.M. Pites (11), C. Massa (15), C. Brugniere (11), fi; F. Pérez (12), M. Moretti (6), F. Sureda (6), A. Tavella (8), A. Vilarino y D. Faure (1). DT: Santiago Cappa.

Los Andes (77): M. Murphy (8), N. Guerrero (15), N. Schiaffino (5), G. Chávez (2), J. Danzey (30), fi; I. De Brakeleer (8), D. Heredia, A. García (4) y M. Varela (5). DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Bahiense B, 21-12; 46-27 y 77-51.

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Marcelo Gordillo.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Barracas 71, Whitense 57

Barracas (71): A. Passeggi (6), M. Capurso (7), L. Polak (14), R. Eliosoff (9), R. Catalá (22), fi; L. Durán (13), J. Román, D. Ilari, A. Aliscioni y W. Rojas. DT: Albano Schneider.

Whitense (57): F. Cruz (12), M. Herbalejo (5), Agustín Almirón (10), G. Resler (11), M. Ruarte (12), fi; U. Martínez (2), J. Burgos, T. Iturriaga (2), L. Robledo (3), L. Husman y J. Vignatti. DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Barracas, 22-19; 35-28 y 54-49.

Árbitros: Mariano Enrique y Leonardo Bressan.⁩

Cancha: El Bosque (Barracas).

Bella Vista 59, Sportivo B 80

Bella Vista (59): S. Durando (16), T. De Cascos (3), S. Bertoni (13), R. Inglera (15), A. Alesso, fi; B. Ciommo (7), D. Rueda (4), L. Spósito (1), S. Raabe, F. Serra y F. Mastrota. DT: Pablo De Cascos.

Sportivo B (80): F. Galassi (14), F. Arizcuren (6), Y. Asnaghi (16), M. Pristupa (9), L. Santarelli (14), fi; B. Guaglianone (6), J. Abad (11), G. Plunkett (4), L. Sale, E. Folco y M. Escobar. DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Bella Vista, 11-23; 25-43 y 46-61.

Árbitros: Horacio Sedán y Francisco Irrazábal.⁩

Cancha: Bella Vista.

Sporting 75, Velocidad B 63

Sporting (75): B. Falcioni (6), G. Martínez (13), G. Díaz (6), M. Miguez (9), B. Kumorkiewicz (12), fi; R. Frontalini (15), A. Cisneros (3), H. Martínez (7), M. Gómez, A. Villanueva (3) y L. Erquiaga (1). DT: Ian Costa.

Velocidad B (63): J.I. Del Molino, R. Copreni (13), F. Martínez (16), N. Valdebenito (15), T. Moreira (13), fi; E. González (5), T. Rollhaiser (1), T. Carvalhosa y J. Labeyrie. DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Sporting, 26-17; 41-24 y 55-45.

Árbitros: Ariel Mallimaci y Joaquín Binsou⁩.

Cancha: José Galié (Espora).

Caza y Pesca 67, Fútbol y Tenis 57

Caza y Pesca (67): A. Solomon (9), B. López (2), M. Nievas (4), F. Perrín (16), H. Banegas (12), fi; T. Martz (8), B. Meschini (13) y J. Jaratz (3). DT: Gabriel Asnes.

Fútbol y Tenis (57): J.D. Pérez (17), J.P. Dumrauf (13), G. Semper (3), S. Esquivel, J. Wainmaier (9), fi; J. Tschering (2), Y. Sánchez (2), F. Crocioni (11), F. Mutuverría y J. Monaldi. DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Caza y Pesca, 16-12; 37-24 y 55-43.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Yamila Nicoletta.

Cancha: Caza y Pesca Huracán Médanos.

Pellegrini 112, Fortín Club 48

Pellegrini (112): J.I Castro (29), M. Barrera (11), N. Themtham (6), L. Cataffi (7), Francisco Godeas (24), fi; I. Gómez Lepez (14), S. Frayssinet (4), Federico Godeas (6), G. Conti, Andrés Almirón (8), A. Ramírez (3) y B. Romero. DT: Juan Sergio Palumbo.

Fortín Club (48): T. Espinosa (7), W. Ruiz (6), J. Martínez (12), D. Sánchez, J. Huenuqueo (9), R. Osinaga (4) y G. Zaccara (10). DT: Mario Zaccara.

Cuartos: Pellegrini, 31-7; 57-23 y 81-33.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Posiciones

Así completaron la fase regular:

1º) Bahiense B, (9-2) 20 puntos (arrastre: 10)

2º) Barracas, (9-2) 20 (10)

3º) Pellegrini, (9-2) 20 (10)

4º) Sportivo B, (8-3) 19 (9,5)

5º) Caza y Pesca, (7-4) 18 (9)

6º) Sporting, (6-5) 17 (8,5)

7º) Whitense, (6-5) 17 (8,5)

8º) Los Andes, (6-5) 17 (8,5)

9º) Bella Vista, (3-8) 14 (7)

10º) Velocidad B, (2-9) 13 (6,5)

11º) Fútbol y Tenis, (1-10) 12 (6)

12º) Fortín Club, (0-11) 11 (5,5)