Sueño bahiense en marcha: Lautaro Martínez se sumó a la concentración de la Selección Argentina

Lautaro Martínez se sumó esta noche a la concentración de la Selección Argentina, que llegó hoy a Estados Unidos a prepara la previa para el Mundial.

El bahiense aterrizó hoy en Kansas, tras finalizar la temporada con Inter, en la que se coronó campeón de la Serie A (fue el goleador) y también gano la Copa Italia.

"Ilusión" puso el Toro en su cuenta de Instagram acompañando las imágenes de su arribo, a la espera de su segunda cita mundialista.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni también llegó hoy a tierras estadunidense con 18 jugadores, para preparase para los dos amistosos previos y el debut.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, las prácticas oficiales comenzarán este lunes 1° de junio, en el moderno Sporting KC Training Centre.

El centro de entrenamiento mencionado, que es utilizado por el Sporting Kansas City en su participación en la Major League Soccer, la Primera División del fútbol estadounidense, fue seleccionado luego de ser visitado por una delegación de la AFA a principios de marzo, de la que salieron con sensaciones positivas.

Antes del estreno oficial, Argentina participará de dos encuentros amistosos de preparación: el primero será el próximo sábado 6, contra Honduras en Texas, y el martes 9 se enfrentará con Islandia en Alabama.

El martes 16 será el debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.