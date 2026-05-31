El plan perfecto, rebeldía juvenil y una paternidad de más de 30 años: Bella Vista 2-Libertad 0

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

No siempre la dinámica tiene que desembocar en el vértigo. Si un equipo consigue que la pelota corra más rápido que los jugadores, da a entender que gran parte del plan está resuelto.

Después, claro, debe funcionar la estrategia, lo que se entrenó en la semana y lo que tanto se explicó en el pizarrón, y en esa transformación de la teoría a la práctica, Bella Vista no falló. Venció 2-0 a Libertad, volvió al triunfo después de 3 cotejos (2 empates y una derrota) y escaló al tercer lugar de las posiciones del torneo Apertura de la A liguista.

No me quiero olvidar… En realidad fue Cocho López (el “maestro” de las estadísticas) el que me hizo acordar: el Gallego no pierde en su cancha ante el milrayita de Villa Rosas desde hace casi 31 años, precisamente desde 13 de agosto de 1995, cuando el “villero” se impuso 1-0 con gol de Héctor “Chino” Funari. Pasaron 16 compromisos, con 12 éxitos albiverdes y 4 empates.

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Poniendo la lupa en el partido de esta tarde, el dueño de casa eximió en el juego y mantuvo la disciplina táctica a puro corazón.

Con Rodrigo Gómez de media punta y con perfil cambiado (recostado por derecha), la apuesta fue combinada: Máximo Notti, único delantero, se mantuvo activo entre los centrales y, sin tener contacto con el balón, fabricó espacios para la llegada de los volantes. Hubo callejones por todos lados y al visitante le costó más que otras veces entrar en ritmo para encontrarse con sí mismo.

Por uno de esos atajos cortó con menos diez Lucas Vogel, derribado casi sobre el fondo de la cancha Facu Carnicero, quien ni siquiera le protestó al árbitro Lucas De Dios (criterioso en la conducción y con el código de la palabra justa para que todo avance por los carriles de la normalidad) el penal correctamente sancionado.

Gabino Belleggia lo cambió por gol y de ahí en más, los de Martín Carrillo manejaron la mente de un rival “grueso”, al que le costó colar buenas intenciones en ofensiva y que tuvo con flechita de rendimiento para abajo a varios de sus mejores exponentes.

¿Fue el esquema el problema?, ¿ese 4-1-3-2 sin sintonía con Mayer detrás de los dos atacantes (Sabatini y Pane)? Puede ser; Libertad no encontró la expresión futbolística adecuada para hablar el mismo idioma que el conjunto local, que desplegó un repertorio para aplaudir bajo las órdenes del capataz del mediocampo: Lucas Vogel, un león para cortar y distribuir: “Sí, pudo haber sido mi mejor partido en lo que va del año”.

Cuando el forastero atacó con vehemencia pero sin la más mínima resolución, Bella Vista, con el ímpetu de los pibes y el empuje de los más grandes, le puso “miguelitos” para que pinche en el camino de regreso. Cizañero puro, le escupió el asado y lo hizo dudar de su propio “yo” antes de ejecutarlo sin más artimañas que el despliegue, el orden sistemático y la tracción a sangre de líneas milicianas perfectamente articuladas entre sí.

A su vez, el de la parte alta de la ciudad supo interpretar cuando esperar y cuando presionar alto, y eso, en definitiva, fue lo que desorientó a su adversario.

El golazo de Rodrigo Gómez a los 46 del complemento fue de pura gula, pero también para condecorar una labor colectiva sin grietas ni fisuras. Esta vez el círculo cerró, y fue perfecto…

La síntesis

Bella Vista 2 (4-1-3-2)

F. Martínez 6

Rosales 6

P. Mungo 7

Reule 7

Bardella 7

VOGEL 8

Gandolfo 6

G. Belleggia (c) 7

Sturmann 6

R. Gómez 8

Notti 6

DT: Martín Carrillo

Libertad 0 (4-1-3-2)

Carnicero (c) 4

G. Falcioni 4

Palacios 5

P. López 4

Paredes 3

Giamberardino 4

Formigo 4

Mayer 4

Trídico 6

Sabatini 4

Pane 5

DT: Daniel Correa

PT. Gol de Belleggia (BV), de penal, a los 12m.

ST. Gol de R. Gómez (BV), a los 46m.

Cambios. 65m. F. Achares (5) por Sturmann y Urtizberea (6) por Notti y 81m. Sandoval por Belleggia, en Bella Vista; 57m. Mazzella (5) por Sabatini, 62m. Cocciarini (5) por Giamberardino y 72m. N. Sánchez por Formigo y D. Pékel por Paredes, en Libertad.

Amonestados. Giamberardino (59m.) y Palacios (93m.), en Libertad.

Arbitro. Lucas De Dios (8).

Cancha. Bella Vista (9).