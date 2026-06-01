Apertura liguista: Huracán y Villa Mitre cierra la 10ª fecha en el Novoa

El cómodo puntero Huracán y Villa Mitre le bajarán esta tarde la persiana a la 10ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

El Globo y el tricolor se medirán desde las 15, en cancha de San Francisco, con arbitraje de Leonardo Villamil.

El conjunto de Mauro Brunelli buscará un triunfo para extender la ventaja, ya que ayer perdió Libertad ante Bella Vista en la Loma 2 a 0.

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Por su parte, el elenco de Horacio Schumacher tratará de dar el golpe para consolidarse en zona de playoffs.

La jornada comenzó ayer con el empate sin goles de La Armonía-Liniers, el éxito del Gallego y el triunfazo de San Francisco ante Sporting 1 a 0.

*La tabla

-Posiciones: 1º) Huracán, 20 puntos; 2º) Libertad, 16; 3º) Bella Vista, 15; 4º) Villa Mitre y Liniers, 13; 6º) La Armonía, 11; 7º) Sporting y San Francico, 9.