Jubilados y pensionados en junio: tendrán una suba del 2,6% en el mes.

Los jubilados y pensionados recibirán en junio un incremento del 2,6% en sus haberes, en línea con la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones de acuerdo con la inflación informada por el INDEC. El sexto mes del año también llegará con dos ingresos adicionales para millones de beneficiarios: el bono extraordinario de $70.000 y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

De esta manera, quienes perciben jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas tendrán un ingreso superior al habitual durante junio.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones con el aumento de junio

Con la actualización del 2,6%, los nuevos montos de las prestaciones serán los siguientes:

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Jubilación mínima: $403.317.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $282.322.

Pensión para madres de siete hijos o más: $403.317.

A estos valores se les sumará el bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben ingresos inferiores al haber mínimo.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con el bono y el aguinaldo

Además del aumento y del bono, en junio se pagará el medio aguinaldo. Para calcularlo se toma el mejor haber mensual percibido durante los últimos seis meses y se divide por dos.

Es importante recordar que el bono extraordinario no se incluye en el cálculo del SAC, ya que se trata de una suma no remunerativa.

Los montos estimados del aguinaldo serán:

Jubilados de la mínima: $201.659.

Titulares de la PUAM: $161.327.

Beneficiarios de PNC por Invalidez y Vejez: $141.161.

Madres de siete hijos o más: $201.659.

Al sumar haber mensual, bono y aguinaldo, los ingresos totales estimados para junio quedarán de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados de la mínima: $674.976 ($403.317 de haber + $70.000 de bono + $201.659 de aguinaldo).

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $493.483,89 ($282.322,59 de haber + $70.000 de bono + $141.161,89 de aguinaldo).

Pensión para madres de siete hijos o más: $674.976,99 ($403.317,99 de haber + $70.000 de bono + $201.659 de aguinaldo).

PUAM: $553.981,59 ($322.654,39 de haber + $70.000 de bono + $161.327,20 de aguinaldo).

Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES

La ANSES liquidará el aguinaldo de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Los jubilados y pensionados recibirán el SAC junto con el pago habitual de sus haberes mensuales, respetando el calendario de cobro establecido para cada terminación de DNI.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.