A buscar DT: Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

(Noticia en desarrollo)

Después de la sorpresiva eliminación en primera fase de Copa Libertadores, Claudio Ubeda dejó de ser el director técnico de Boca Juniors.

Ubeda, quien llegó al cargo de DT principl tras haberse desempeñado como ayudante de Miguel Ángel Russo, fue notificado este lunes por Marcelo Delgado durante una reunión entre las partes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dirigió al xeneixe en 32 partidos oficiales y terminó su ciclo con un balance de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra.

Los resultados recientes y el golpe deportivo sufrido en el torneo continental terminaron acelerando una decisión que ya se venía analizando puertas adentro. La dirigencia entendió que era momento de iniciar una nueva etapa.

El contrato de Úbeda finalizaba el próximo 30 de junio.

El plantel de Boca volverá a los entrenamientos a mediados de junio con nuevo entrenador, tras quedar afuera en fase de grupos de la Copa Libertadores luego de perder ante Universidad Católica en la Bombonera.