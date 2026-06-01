Aprovechó la protesta por el caso Agostina para pedir ayuda por su hija desaparecida: la encontraron

Una mujer aprovechó una de las tantas protestas que se desarrollaron en la provincia de Córdoba por Agostina Vega, la adolescente asesinada, para pedir ayuda por su hija que se encontraba desaparecida desde hacía varios días. Tras semanas de incertidumbre, confirmaron que fue hallada con vida.

Tatiana tiene 19 años y había desaparecido hace más de 15 días, por lo que su madre realizó de manera inmediata la denuncia por falta de paradero. Sin embargo, durante dos semana no recibió respuestas por parte de la Policía, por lo que decidió acercarse a uno de los puntos centrales de Córdoba por el caso de Agostina.

Durante una de las protestas para hallar a la adolescente, de 14 años, la mujer empezó a repartir flyers con la imagen de su hija y datos importantes con el objetivo de difundir su caso.

Eso permitió que diversos medios de comunicación den a conocer la causa, por lo que, en las últimas horas, la Policía logró encontrarla en el barrio General Savio.

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“El procedimiento se realizó durante la tarde del domingo en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. La joven fue asistida y posteriormente trasladada a sede judicial”, detalla el informe.

Las autoridades detallaron que, tras la activación del protocolo de búsqueda de personas y como resultado de tareas investigativas, relevamientos y averiguaciones realizadas en distintos puntos de la ciudad, “personal policial desplegó durante la tarde del domingo un operativo en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus con el objetivo de dar con el paradero de chica que era intensamente buscada por sus familiares”.

Como resultado del procedimiento, en boulevard Illia esquina Tránsito Cáceres de Allende, se logró ubicar a la joven, a quien de inmediato se le brindó la asistencia correspondiente.

Posteriormente, fue trasladada junto a un familiar a sede judicial, donde se realizaron las actuaciones de rigor. (NA)