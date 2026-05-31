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Repudio a hechos vandálicos en el Polideportivo Municipal de Carmen de Patagones

Fueron dañadas las tribunas de la cancha de césped.

Las tribunas fueron dañadas

Desde la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico, expresaron el repudio a los hechos vandálicos ocurridos, en las últimas horas, en el Polideportivo Municipal, donde fueron dañadas las tribunas de la cancha de césped.

 “Estos espacios pertenecen a toda la comunidad y son utilizados diariamente por niños, jóvenes y familias que practican deporte y comparten actividades recreativas”, destacaron.

Los daños ocasionados, añadieron, no solo afectan las instalaciones, sino también el esfuerzo y compromiso de quienes trabajan para mantener estos lugares en condiciones.

“Hacemos un llamado a la reflexión y a la conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar los espacios públicos, promoviendo el respeto, la convivencia y el valor del deporte como herramienta de unión y crecimiento y pedimos la colaboración de toda la comunidad para proteger y preservar los lugares que son de todos”, manifestaron.

Agencia Patagones

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