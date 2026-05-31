Repudio a hechos vandálicos en el Polideportivo Municipal de Carmen de Patagones

Desde la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico, expresaron el repudio a los hechos vandálicos ocurridos, en las últimas horas, en el Polideportivo Municipal, donde fueron dañadas las tribunas de la cancha de césped.

“Estos espacios pertenecen a toda la comunidad y son utilizados diariamente por niños, jóvenes y familias que practican deporte y comparten actividades recreativas”, destacaron.

Los daños ocasionados, añadieron, no solo afectan las instalaciones, sino también el esfuerzo y compromiso de quienes trabajan para mantener estos lugares en condiciones.

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“Hacemos un llamado a la reflexión y a la conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar los espacios públicos, promoviendo el respeto, la convivencia y el valor del deporte como herramienta de unión y crecimiento y pedimos la colaboración de toda la comunidad para proteger y preservar los lugares que son de todos”, manifestaron.

Agencia Patagones