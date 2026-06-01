Día del Padre 2026 en Argentina: cuándo es y la curiosa historia de por qué se festeja en junio

El Día del Padre es una de las celebraciones familiares más importantes del calendario argentino y cada año genera expectativa por los encuentros, regalos y homenajes dedicados a los papás.

En 2026, la fecha se celebrará el domingo 21 de junio, ya que en se conmemora tradicionalmente el tercer domingo de junio, una modalidad que comparte con numerosos países del mundo.

La tradición tiene origen en Estados Unidos y se remonta a comienzos del siglo XX.

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La impulsora de la iniciativa fue Sonora Smart Dodd, una mujer que quiso homenajear a su padre, un veterano de guerra que había criado solo a sus hijos tras la muerte de su esposa.

La primera celebración tuvo lugar en junio de 1910 en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington. Con el paso de las décadas, la costumbre se extendió por todo Estados Unidos hasta que fue reconocida oficialmente.

En 1972, el presidente estadounidense Richard Nixon estableció de manera definitiva el tercer domingo de junio como Día del Padre en ese país.

La fecha fue adoptada posteriormente por gran parte de América Latina, incluida Argentina.

Aunque actualmente se celebra en junio, durante muchos años existió un debate sobre cuál debía ser la fecha oficial en el país.

Originalmente, algunos sectores impulsaban que el homenaje se realizara el 24 de agosto, en recuerdo del nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del general José de San Martín.

La propuesta buscaba destacar la figura del Libertador como ejemplo de padre y referente histórico nacional.

Sin embargo, con el correr de los años terminó imponiéndose la celebración internacional del tercer domingo de junio, que es la que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Una fecha que mueve el comercio

Además de su valor afectivo y familiar, el Día del Padre es una de las jornadas más importantes para el comercio minorista.

Indumentaria, tecnología, perfumería, gastronomía, artículos deportivos y experiencias recreativas suelen ubicarse entre los regalos más elegidos por los argentinos.

Por ese motivo, durante las semanas previas a la celebración suelen multiplicarse las promociones bancarias, descuentos especiales y planes de financiación. (NA)