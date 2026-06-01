Así es el centro de entrenamiento donde se alojará la Selección argentina

La Selección argentina ya palpita el comienzo de un nuevo Mundial.

La selección argentina de fútbol ya se encuentra en Estados Unidos para finalizar su preparación antes del Mundial 2026 que iniciará en solo 10 días y durante las próximas semanas se alojará en un moderno centro de entrenamiento en Kansas City.

Se trata del Sporting KC Training Centre, que fue inaugurado en 2018 luego de una colaboración millonaria entre el Kansas City de la MLS, la federación de fútbol de Estados Unidos y el centro médico Children´s Mercy.

El centro cuenta con cinco canchas de última generación, las cuales están divididas en el "SuperPitch", que son tres campos de juego dispuestos uno al lado del otro de forma continua, y otros dos de césped sintético rodeados por luces LED y un "Pabellón de Entrenadores" que sirve para filmar y observar desde la altura para poder analizar cuestiones del juego con mayor precisión.

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El gimnasio también es de primera línea a nivel mundial, ya que cuenta con un espacio de casi 1.200 metros cuadrados que combina maquinaria de fuerza con espacios de césped sintético para ejercicios funcionales y de velocidad.

La ubicación de este centro de entrenamiento también es fundamental, ya que la Albiceleste disputará uno de sus partidos de la fase de grupos en la ciudad de Kansas, mientras que los otros dos serán en Dallas, que se encuentra a solo un ahora y media en avión.

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 será el 16 de junio, cuando se enfrente con su par de Argelia. (NA).