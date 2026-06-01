Liga de Villarino: triunfos de Ascasubi y los dos de Algarrobo

Con un triunfo local, dos visitantes y un empate, se largaron los cuartos de final del certamen Apertura "Copa Axión Puerta Patagonia" de la Liga de Fútbol de Villarino.

El 1 de la fase regular Social Ascasubi superó como visitante a Cobolvi por 1 a 0 en el partido de ida.

Emerson Abatte marcó el gol de la victoria.

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Por su parte, Ferroviario de Argerich rescató un valioso empate en su visita a Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich. Fue 1 a 1.

Lucas Carrión anotó para el albirrojo, mientras que Franco Apis convirtió para los ferroviarios.

En Algarrobo, Juventud Unida sacó ventaja de la mínima ante Caza y Pesca de Médanos.

Bryan Castillo facturó para los verdiamarillos.

Finalmente, Juventud Agraria superó como visitante a 12 de Octubre de Médanos por 2 a 0, con goles de Emiliano Leal y Octavio Bilbao.

Los partidos revanchas se jugarán el próximo domingo, intercambiando las localías.