Mare Nostrum Swim Tour: Agostina Hein no para de escribir páginas de gloria

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Agostina Hein cerró este fin de semana una extraordinaria gira europea como parte de la delegación argentina en el prestigioso torneo de natación Mare Nostrum, ganando los 400 metros combinados y estableciendo un nuevo récord nacional absoluto en los 400 libres en Barcelona.

La nacida en Campana volvió a destacarse entre las mejores nadadoras del mundo, midiéndose con finalistas olímpicas, medallistas internacionales y referentes de la élite mundial de la disciplina.

Hein, quien permaneció en Europa junto a su entrenador Sebastián Montero, conquistó en total ocho medallas: dos de oro, cuatro de plata y dos de bronce.

En esta última etapa, Agos conquistó los 400 medley con un tiempo de 4:35.62, superando a las canadienses Ella Jansen (4:40.40) y Julie Brousseau (4:46.92).

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En tanto, obtuvo la segunda colocación en los 400 metros libres, con un tiempo de 4:02.99 que es nuevo récord nacional absoluto, superando su propia marca del inicio del Mare Nostrum. La prueba la ganó la neozelandesa Erika Fairweather (4:01.75) y tercera arribó la italiana Simona Quadarella (4:06.27).

Macarena Ceballos, la otra nadadora de la Selección, alcanzó en esta etapa la 9ª colocación en los 100 metros pecho, con 1:07.79, y la 10ª en los 50, con 31.44.

Mientras que Ulises Saravia, argentino en el circuito, aunque representanto a la Universidad de Tennessee, logró la medalla de bronce en los 100 metros espalda.

Allí, estableció una marca de 54.60 y llegó detrás del ruso Miron Lifintsov (53.72) y del checo Miroslav Knedla (54.02).

Además, finalizó 8º en 50 espalda, con 25.41.

El circuito constó de tres paradas: comenzó en Mónaco, siguió en Canet-en-Roussillon, Francia y finalizó este fin de semana en Barcelona.