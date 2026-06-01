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Abiertas las inscripciones para la cuarta fecha de tenis de mesa

Se llevará a cabo el próximo sábado a las 9 en el Polideportivo Norte (Vieytes 2.700).

Foto: prensa ABTM.

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa (ABTM) anunció la realización de la cuarta fecha puntuable del circuito anual 2026, que tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio a las 9 en el Polideportivo Norte de nuestra ciudad (Vieytes 2.700).

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo miércoles a las 20 y se pueden realizar en la web de la institución abtm.ar/inscripcion. 

​El certamen llega tras tres jornadas que marcaron récord de anotaciones, con la participación de jugadores provenientes de La Pampa, Chubut, Río Negro y de localidades cercanas como Punta Alta, Coronel Suárez, Carmen de Patagones, Sierra de la Ventana, Trenque Lauquen, Médanos y Huanguelén.

​Para esta cuarta cita, la organización prevé que las 18 mesas de competencia vuelvan a ofrecer un espectáculo vibrante, acompañado por el colorido de las tribunas y el entusiasmo de los aficionados.

"Esta invitación es también un abrazo a los jugadores que aún no han tenido la oportunidad de participar en torneos federados, los alentamos a acercarse, comunicarse y sumarse a esta gran familia tenimesista. Porque más que un deporte, el tenis de mesa es un espacio de encuentro, crecimiento y amistad. La ABTM invita especialmente a la prensa local y regional, así como al público en general, a acercarse y conocer de primera mano el crecimiento y la fuerza que el tenis de mesa ha adquirido en la ciudad", indicaron desde la ABTM.

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