Abiertas las inscripciones para la cuarta fecha de tenis de mesa

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa (ABTM) anunció la realización de la cuarta fecha puntuable del circuito anual 2026, que tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio a las 9 en el Polideportivo Norte de nuestra ciudad (Vieytes 2.700).

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo miércoles a las 20 y se pueden realizar en la web de la institución abtm.ar/inscripcion.

​El certamen llega tras tres jornadas que marcaron récord de anotaciones, con la participación de jugadores provenientes de La Pampa, Chubut, Río Negro y de localidades cercanas como Punta Alta, Coronel Suárez, Carmen de Patagones, Sierra de la Ventana, Trenque Lauquen, Médanos y Huanguelén.

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​Para esta cuarta cita, la organización prevé que las 18 mesas de competencia vuelvan a ofrecer un espectáculo vibrante, acompañado por el colorido de las tribunas y el entusiasmo de los aficionados.

"Esta invitación es también un abrazo a los jugadores que aún no han tenido la oportunidad de participar en torneos federados, los alentamos a acercarse, comunicarse y sumarse a esta gran familia tenimesista. Porque más que un deporte, el tenis de mesa es un espacio de encuentro, crecimiento y amistad. La ABTM invita especialmente a la prensa local y regional, así como al público en general, a acercarse y conocer de primera mano el crecimiento y la fuerza que el tenis de mesa ha adquirido en la ciudad", indicaron desde la ABTM.