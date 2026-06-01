Cronograma y horarios de la primera fecha de la fase de grupos
Habrá varios encuentros más que interesantes en los primeros días de actividad.
El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se pondrá en marcha en solo 10 días y la primera fecha de la fase de grupos contará con encuentros más que atractivos.
El partido inaugural entre México y Sudáfrica será una reedición de aquel que puso en marcha la edición del 2010, que finalizó 1-1 y que es recordado por el histórico baile de los jugadores sudafricanos cuando abrieron el marcador.
Otro de los encuentros que llamará la atención de los fanáticos del fútbol será aquel del sábado 13 en el que se enfrenten Brasil y Marruecos, dos selecciones que son candidatas a dar pelea, mientras que solo un día después Países Bajos se medirá con Japón.
La Selección argentina, por su parte, debutará el martes 16 frente a Argelia, un rival que podría presentarle varias complicaciones a los dirigidos por Lionel Scaloni.
El siguiente es el cronograma de la primera fecha de la fase de grupos:
Jueves 11 de junio
México-Sudáfrica a las 16
Corea del Sur-República Checa a las 23
Viernes 12
Canadá-Bosnia y Herzegovina a las 16
Estados Unidos-Paraguay a las 22
Sábado 13
Qatar-Suiza a las 16
Brasil-Marruecos a las 19
Haití-Escocia a las 22
Domingo 14
Australia-Turquía a la 1
Alemania-Curazaro a las 14
Países Bajos-Japón a las 17
Costa de Marfil-Ecuador a las 20
Suecia-Túnez a las 23
Lunes 15
España-Cabo Verde a las 13
Bélgica-Egipto a las 16
Arabia Saudita-Uruguay a las 19
Irán-Nueva Zelanda a las 22
Martes 16
Francia-Senegal a las 16
Irak-Noruega a las 19
Argentina-Argelia a las 22
Miércoles 17
Austria-Jordania a la 1
Portugal-Congo a las 14
Inglaterra-Croacia a las 17
Ghana-Panamá a las 20
Uzbekistán-Colombia a las 23