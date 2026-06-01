Cronograma y horarios de la primera fecha de la fase de grupos

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se pondrá en marcha en solo 10 días y la primera fecha de la fase de grupos contará con encuentros más que atractivos.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica será una reedición de aquel que puso en marcha la edición del 2010, que finalizó 1-1 y que es recordado por el histórico baile de los jugadores sudafricanos cuando abrieron el marcador.

Otro de los encuentros que llamará la atención de los fanáticos del fútbol será aquel del sábado 13 en el que se enfrenten Brasil y Marruecos, dos selecciones que son candidatas a dar pelea, mientras que solo un día después Países Bajos se medirá con Japón.

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La Selección argentina, por su parte, debutará el martes 16 frente a Argelia, un rival que podría presentarle varias complicaciones a los dirigidos por Lionel Scaloni.

El siguiente es el cronograma de la primera fecha de la fase de grupos:

Jueves 11 de junio

México-Sudáfrica a las 16

Corea del Sur-República Checa a las 23

Viernes 12

Canadá-Bosnia y Herzegovina a las 16

Estados Unidos-Paraguay a las 22

Sábado 13

Qatar-Suiza a las 16

Brasil-Marruecos a las 19

Haití-Escocia a las 22

Domingo 14

Australia-Turquía a la 1

Alemania-Curazaro a las 14

Países Bajos-Japón a las 17

Costa de Marfil-Ecuador a las 20

Suecia-Túnez a las 23

Lunes 15

España-Cabo Verde a las 13

Bélgica-Egipto a las 16

Arabia Saudita-Uruguay a las 19

Irán-Nueva Zelanda a las 22

Martes 16

Francia-Senegal a las 16

Irak-Noruega a las 19

Argentina-Argelia a las 22

Miércoles 17

Austria-Jordania a la 1

Portugal-Congo a las 14

Inglaterra-Croacia a las 17

Ghana-Panamá a las 20

Uzbekistán-Colombia a las 23