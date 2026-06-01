Liga de Suárez: Automoto goleó de visitante y Unión salió de pobre

Automoto no baja la guardia y Unión se sacó la mufa. Los dos elencos de Tornquist festejaron este domingo en el marco de la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El azulgrana --que aún sueña con quedarse con el 1 en la Zona A-- goleó a Independiente de la colonia San José por 4 a 0, mientras que el Verde venció de local a El Progreso por 2 a 1.

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En la Zona A, Racing de Carhué mantuvo la vanguardia gracias al éxito ante Puan Foot Ball Club de Puan 2 a 1, mientras que en la Zona B sigue mandando Blanco y Negro de Coronel Suárez.

--Resultados:

--Zona A:

Boca Juniors 4 (Emanuel Bergese --2-- y Tomás Steinbach --2--), Deportivo Sarmiento 3 (Mateo Safenreiter, de penal; Martín Kissler y Ramiro Romano, de penal).

Deportivo Argentino 0, Independiente (Rivera) 0

Independiente San José 0, Automoto 4 (Arturo Peralta, de penal; Julián Werner, Joaquín Giménez, de penal; y Juan Cruz Seewald, en contra).

Empleados de Comercio 0, Club Sarmiento 1 (Enrique Ducid).

Racing Club 2 (Axel Gómez y Juan Perotti), Puan Foot-Ball Club 1 (Lautaro Lobo).

Libre: Leandro N. Alem.

--Zona B:

Blanco y Negro 1 (Juan Ullmann), Atlético Huanguelén 1.

Deportivo Rivera 1 (Lucas Parodi), Unión Pigüé 1 (Daniel Gómez).

Unión Tornquist 2 (Juan José Heiland y Branco Muzi), El Progreso 1 (Eduardo García, de penal).

Peñarol de Pigüé 1 (Facundo Bellendier), Peñarol de Guaminí 0.

Tiro Federal de Puan 3 (Nazareno Romero --2-- y Alejo Lucien), San Martín de Carhué 3 (Tobías Sallago --2-- y Leandro Leguizamón).

Libre: San Martín (Santa Trinidad).

Las posiciones