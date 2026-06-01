Liga Sureña: Bernasconi volvió a la victoria y

El puntero de la Zona A Bernasconi volvió al triunfo tras golear como local a Social Colonial 4 a 1, al tiempo que Pampero ganó y sacó más ventaja en la Zona B, tras jugarse la fecha 10 de la Copa del Sur en la Liga Sureña.

Además, hubo triunfos de Independiente de Aráuz, Unión de Campos, Unión de Villa Iris y Argentino de Darregueira.

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--Zona A: Independiente JA 3 (Joaquín Davit, Gonzalo Martínez y Leonel Martens), Huracán G 1 (Ignacio Schneider); UD Bernasconi 4 (Julián Álvarez, Benjamín Santiago, Lautaro Berthon y Martín Benevent), Social Colonial 1 (Nicolás Chamorro) y Gimnasia de Darregueira 0, Unión de Campos 1 (Silvio Suzan).

--Zona B: Pampero 2 (Rodrigo Seibel y Tomás Onorio), Villa Mengelle 0; Unión de Villa Iris 5 (Nicolás Ledesma --2--, Javier Ocampo, Matías Valdebenito --e/c-- y Tobias Gatti), Sportivo y Cultural 1 (Santiago González) y Deportivo Alpachiri 1 (Tomás Cortéz), Club Darregueira 1 (Gastón Santillán).

--Interzonal: Argentino 2 (Giuliano Gullaci y Miguel Rosón), Rampla Juniors 1 (Lucas Machain).

Las tablas