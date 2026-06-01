Liga de Dorrego: Monte no afloja y sigue firme con puntaje ideal

Diez de diez. Atlético Monte Hermoso es una verdadera aplanadora y sumó su décimo triunfo en fila. Esta vez venció como visitante a Porteño de Saldungaray por 3 a 0, en el marco de la 10ª fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

El albirrojo parece indetenible y le lleva 5 puntos a Ferroviario de Dorrego, que venció en casa a Ventana por 3 a 0.

RESULTADOS:

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--Esperanza 0, SUPA 7 (Jonathan Romero, Franco Costa –2--, Yago Sabanés, Marcelo Erbín --foto-- y Franco Di Nasso –2--).

--Pelota 1 (Nicolás Germain), Divisorio 1 (Yonathan Acosta).

--Alumni 2 (Matías Ortelli –2--), San Martín 2 (Joaquín Álvarez y Máximo Escobar).

--Ferroviario 3 (Gonzalo Rupell, Gianfranco Crisci y Onzari), Ventana 0.

--Independiente de Dorrego 2 (Leandro Jeva y Bautista Mansilla), Almaceneros 0.

--Progreso 4 (Leandro Martorano, Franco Antognoli, Muñoz, Facundo Arana), Independiente de Pringles 1 (Leguizamón).

--Porteño 0, Atlético Monte Hermoso 3 (Matías Martin –2—y Benjamín Fernández).

El partido entre Villa Rosa y Suteryh se jugará este miércoles debido a que la Policía no permitió seguridad privada.

--POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 30; Ferroviario, 25; Independiente de Dorrego, 23; Suteryh, 21; SUPA y Porteño, 18; Independiente de Pringles, 15; San Martín y Ventana, 14; Progreso, 13; Alumni y Almaceneros, 12; Villa Rosa, 11; Esperanza, Divisorio y Pelota, 1.

--PRÓXIMA FECHA (11ª): Divisorio-Porteño, Monte-Progreso, Independiente CP-Independiente CD, Almaceneros-Ferroviario, Ventana vs. San Martín, Alumni vs. Suteryh, Villa Rosa vs. SUPA y Esperanza vs. Pelota.