Cuento del tío: arrestaron a un hombre que intentó engañar a jubilados

La Policía de nuestra ciudad arrestó esta madrugada, poco después de un intento de "cuento del tío" en perjuicio de dos jubilados, a un hombre de 44 años.

Se lo identificó como Héctor Manuel Carranza, quien fue acusado del delito de estafa.

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informó que durante la madrugada fue esclarecido el hecho, que tuvo como víctimas a dos abuelos que viven en Alberti al 400.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El procedimiento se originó sobre las 5, cuando una mujer de 82 años recibió una llamada telefónica en la que le hacían creer que su hija había sido secuestrada y que debían entregar dinero para lograr su liberación.

Tras tomar intervención, los uniformados comprobaron rápidamente que la supuesta víctima del secuestro se encontraba en perfecto estado de salud en su domicilio, por lo que se montó un operativo para intentar identificar y detener a quien pasaría a retirar el dinero exigido.

Minutos después, un hombre arribó al lugar a bordo de una motocicleta y logró retirar el "rescate", aunque durante la fuga abandonó el rodado, un casco, un teléfono celular y el efectivo.

A partir de las tareas desplegadas en la zona y con el aporte de CeUM, personal policial logró la aprehensión de Carranza, quien tenía en su poder documentación y elementos vinculados a la motocicleta utilizada en la maniobra.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría Séptima y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15.