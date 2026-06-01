Le robaron la bicicleta y busca recuperarla para reflotar un sueño

Un hombre denunció que durante la madrugada del domingo sustrajeron la bicicleta de su hermano de un domicilio del barrio Noroeste y pidió viralizar el hecho para que la pueda recuperar y reflotar un proyecto que estaba armando con el rodado.

La denuncia fue formulada por Sebastián Darío Ascheri (38) en la comisaría Quinta.

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Relató que de la vivienda ubicada en Juan Molina 1.250, donde vive su hermano Diego Alejandro, desconocidos se llevaron una bicicleta Overtech de aluminio, colores gris y negra, rodado 29.

El hecho, según consta en la denuncia, se habría registrado entre las 3.30 y las 4, cuando los damnificados escucharon ruidos en el patio.

"Mi hermano tenía el proyecto de armar la bicicleta con un motor para viajar al sur. La habíamos traído desde Pradere -donde vive Sebastián- para llevarla a lo de un mecánico, pero como el mecánico no tenía lugar, la bicicleta quedó en la casa", explicó el denunciante, quien también hizo público su reclamo a través de las redes sociales.

"Un montón de sacrificio e ilusiones quedaron nulas gracias a esta gente de mierd@", escribió.

Ascheri pidió viralizar la noticia para tratar de recuperar el vehículo porque "los que los conocen saben lo que luchamos para comprar las cosas".