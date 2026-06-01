La Escuela de Ciclo Básico de la UNS abre las inscripciones para ingresar en 2027
El trámite será virtual y estará destinado a estudiantes que actualmente cursan el último año del nivel primario. También habrá cursos obligatorios de nivelación.
La Escuela de Ciclo Básico Común de la Universidad Nacional del Sur abrirá entre el 1 y el 12 de junio las inscripciones para estudiantes que deseen ingresar a primer año durante el ciclo lectivo 2027.
Según informó la institución, el proceso se realizará de manera virtual y estará dirigido a alumnos y alumnas que actualmente se encuentren finalizando la escuela primaria.
El trámite comenzará con una inscripción online a través del sitio oficial de la ECBC. Posteriormente, las familias deberán presentar la planilla generada, una copia del DNI del aspirante y el formulario de vacunación mediante un formulario digital que estará disponible durante el período de inscripción.
Además, la escuela informó que los cursos de nivelación en Matemática y Lengua serán obligatorios y se dictarán entre agosto y noviembre bajo modalidad presencial.
Quienes deseen realizar consultas o recibir más información podrán comunicarse a través del correo electrónico ingreso.ecbc@uns.edu.ar.
La Escuela de Ciclo Básico Común funciona bajo la órbita de la Universidad Nacional del Sur y constituye una de las instituciones educativas preuniversitarias de la ciudad.