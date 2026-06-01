La Escuela de Ciclo Básico de la UNS abre las inscripciones para ingresar en 2027

La Escuela de Ciclo Básico Común de la Universidad Nacional del Sur abrirá entre el 1 y el 12 de junio las inscripciones para estudiantes que deseen ingresar a primer año durante el ciclo lectivo 2027.

Según informó la institución, el proceso se realizará de manera virtual y estará dirigido a alumnos y alumnas que actualmente se encuentren finalizando la escuela primaria.

El trámite comenzará con una inscripción online a través del sitio oficial de la ECBC. Posteriormente, las familias deberán presentar la planilla generada, una copia del DNI del aspirante y el formulario de vacunación mediante un formulario digital que estará disponible durante el período de inscripción.

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Además, la escuela informó que los cursos de nivelación en Matemática y Lengua serán obligatorios y se dictarán entre agosto y noviembre bajo modalidad presencial.

Quienes deseen realizar consultas o recibir más información podrán comunicarse a través del correo electrónico ingreso.ecbc@uns.edu.ar.

La Escuela de Ciclo Básico Común funciona bajo la órbita de la Universidad Nacional del Sur y constituye una de las instituciones educativas preuniversitarias de la ciudad.