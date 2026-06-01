Buscan a una joven de 15 años que se fue de una casa de abrigo

La Policía pidió la colaboración de la sociedad para dar con el paradero de Marcia Olivera Araus Shaiel, de 15 años, de quien no se tienen novedades desde el domingo pasado.

La información la dio a conocer la comisaría Segunda, ya que la joven se encontraba alojada -desde hace poco más de un mes- en una casa de abrigo ubicada en Zelarrayán 864.

Se detalló que mide 1.50, tiene contextura delgada, tez trigueña, cabellos castaños cortos y no posee tatuajes, aunque sí dos piercing en el labio inferior.

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Al momento de la desaparición vestía campera de algodón rosa, jean celeste y zapatillas negras, tipo botas, marca Converse.

Cualquier novedad sobre su paradero se puede dar al 911 o a la seccional de Roca 557, teléfono 291-4556745.