No declaró el extécnico de Liniers acusado de grooming contra un menor del club

Ingreso de Rosell en la fiscalía general para ser indagado por el fiscal De Lucia. (Fotos: Rodrigo García-LN)

Hernán Rosell, el extécnico de Liniers que está siendo investigado por un caso de grooming en perjuicio de un menor de las divisiones formativas del club, se negó esta mañana a prestar declaración indagatoria frente al fiscal Rodolfo de Lucia.

Rosell está acusado de haberle pedido a un adolescente de 16 años el envío de imágenes íntimas suyas, a cambio de dinero.

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En la fiscalía general de Vieytes y Gorriti, el imputado participó del trámite en compañía de su abogado defensor, Sebastián Martínez.

La diligencia -establecida por el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense- estaba prevista para la semana pasada, pero se postergó por problemas de agenda del titular de la fiscalía especializada en materia de delitos informáticos.

La madre de la víctima denunció el hecho y, en el marco de esta causa, un testigo declaró que tiempo atrás también había sufrido este tipo de agresión contra su integridad sexual, por parte de Rosell.

El juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, le había otorgado la eximición de prisión al imputado, quien fue separado de su cargo deportivo.