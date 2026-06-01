Patagones: una persona fue hospitalizada por el incendio en una casa

Una persona que inhaló humo, en medio de un incendio en una vivienda del barrio Néstor Kirchner, en Carmen de Patagones, debió ser hospitalizada el fin de semana.

La víctima fue conducida al hospital Pedro Ecay, luego del siniestro que se produjo en la calle Colectora al 600, sobre las 20.30 del pasado sábado.

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El comandante Juan Carlos Macri, jefe del cuartel de bomberos voluntarios maragato, indicó que una vecina vio la emergencia y se comunicó telefónicamente con el cuartel.

“Rápidamente se desplazó una dotación en la Unidad 18 quienes, al arribo al lugar, se encontraron con una vivienda donde el fuego había sido controlado, como consecuencia de un colchón que se encontraba cercano a la salida de un calefactor”, explicó.

Es decir que el siniestro se inició en el exterior y se propagó hacia adentro, afectando el cielorraso y provocando ahumamiento general.

“Lo que hicieron los bomberos fue controlar materiales incandescentes y que no haya ningún foco ígneo, no pasando a mayores los daños materiales, más allá del traslado de una persona el hospital”, sostuvo Macri.

Además de los bomberos, en el lugar trabajo personal de Defensa Civil, Tránsito, Policía Comunal y una ambulancia del hospital Ecay (agencia Patagones).