Se tiraron a “matar”, las balas picaron cerca, pero Huracán y Villa Mitre no pasaron de un frío 0-0

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En el mejor homenaje a un programa de TV que ya no está en cartelera, Huracán y Villa Mitre “se tiraron con de todo”, pero ninguno de los dos logró ganar la batalla en el cotejo que cerró la fecha 10 del torneo Apertura de la A liguista.

Fue 0-0 en cancha de San Francisco, aunque ambos se provocaron todo el tiempo, se desafiaron y fueron al frente con distintos egos pero con la misma perspectiva: jugar rápido para romper estructuras móviles y bases sólidas en distintos lugares del campo.

El Globo tomó vuelo a partir de la filosofía futbolística de su moderador Héctor Zabala, un volante central que hace gala de su amiguismo con la pelota y de una expresión corporal que no es de este nivel sino de uno o dos más arriba.

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Con precisión cada vez que arrancó en velocidad crucero y alternando paredes y descargas de los delanteros, el del bule fue apenas un poco más avispado que el rival en un primer tiempo donde el tricolor, con un enganche y dos puntas, le provocó algunos mareos mezclados con nauseas.

Los pibes villamitrenses, reforzados con Cavagnero, jamás renunciaron a atacar, eligieron la verticalidad y, con la lengua afuera o sin poder cambiar el aire, corrieron y metieron para equiparar el oficio de jugadores adversarios que saben leer cualquier tipo de cartas.

“Esa es”, gritó el Colo Schumacher cada vez que uno de los suyos metió un envío largo a espaldas de los defensores huracanenses. Antes del descanso, Monteverde tiró una descendente, el esférico fue hacia el arco, Salvarezza la vio pasar y Dauwalder, estirando su pierna derecha lo más que pudo, salvó en la línea.

Suerte de…. Mmm, mejor lo dejo ahí.

En el segundo tiempo hubo un bajón de tensión y el frío de la tarde congeló las ideas, aunque Manganaro salvó dos veces a su equipo, que “trabajó” el partido para no ser menos que su oponente, pese a que son 7 los puntos que los separan en las posiciones.

Con respecto al arbitraje, no entendí porque Leonardo Villamil, que dirigió sin contratiempos y fue audaz para darle continuidad al juego, no sancionó faltas evidentes a metros de sus narices. Incluso, en un foul violento de Seisdedos sobre Cardoso que le marcó el asistente 1 Julio Hernández, eligió el “siga, siga”. Un cometido fuera de lo común por parte del juez principal, pero en líneas generales eficiente y convincente.

Huracán, que le sacó un “poroto” más de ventaja a Libertad, su seguidor, perdió en la primera fecha y después construyó un imperio: 9 encuentros sin derrotas y camino allanado hacia el 1 del primer torneo del año.

La síntesis

Huracán 0 (4-1-3-2)

Salvarezza 5

Dauwalder 4

Reynoso 6

F. Aguirre 5

Navarro (c) 5

ZABALA 8

Cerato 5

Seisdedos 6

Mayo 5

D.B. Scalco 6

Munives 6

DT: Mauro Brunelli

Villa Mitre 0 (4-3-1-2)

Manganaro (c) 7

Avit 5

Barreto 6

Zalazar 5

Uicala 6

M. Aguirre 4

Cavagnero 5

Palacio 7

S. Gómez 4

Monteverde 5

DT: Horacio Schumacher

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Cambios. 54m. Segovia (5) por Mayo, 65m. Pacheco (6) por Navarro y Agudiak (4) por Munives y 80m. A. Andragnez por Seisdedos, en Huracán; 60m. J.I. Acosta (5) por Cardoso, 74m. R. Gerk por Monteverde y 88m. Contreras por Avit y T. Díaz por Palacio, en Villa Mitre.

Amonestados. Zalazar y M. Aguirre (40m.) y S. Gómez (67m.), en Villa Mitre.

Arbitro. Leonardo Villamil (7).

Cancha. San Francisco (8).