Bochas: Mauro Varela se coronó campeón provincial Sub 21 en Bahía Blanca

El bochófilo bahiense Mauro Varela se adjudicó el Campeonato Provincial Sub 21 en homenaje a "Juan Scarfi" tras imponerse en la final a Román Fernández, representante de Coronel Pringles, en la final jugada en el club La Armonía.

Varela mostró un gran nivel a lo largo de todo el certamen y ratificó su condición de candidato en el partido decisivo, donde logró superar a un exigente rival para quedarse con el máximo galardón de la competencia.

Desde la Asociación Bahiense de Bochas (ABB) expresaron satisfacción por los resultados obtenidos por los deportistas locales, destacando especialmente la consagración de Mauro Varela y el subcampeonato logrado por el equipo Sub 18.

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Asimismo, se reconoció el desempeño de Valentín Machado, Simón Viñati y Stefano Mariani, quienes alcanzaron el subcampeonato provincial en la categoría Sub 18, dejando una muy buena imagen y demostrando el potencial de las nuevas generaciones de bochófilos bahienses.

La Asociación también hizo extensivo su agradecimiento y reconocimiento a todos los jóvenes de la ciudad que participaron de las competencias provinciales, resaltando el compromiso, el esfuerzo y la dedicación demostrados en cada presentación.

Finalmente, desde la entidad alentaron a los deportistas a continuar por el mismo camino de trabajo y preparación, remarcando que el crecimiento evidenciado en las categorías juveniles es una señal alentadora para el futuro de las bochas bahienses.