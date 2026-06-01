"Somos 15 amigos que pensamos que estamos jugando en la NBA", dijo Leo La Bella, tras el Nº1 de Bahiense

"Estamos disfrutando mucho y eso se nota adentro de la cancha", aseguró Leonardo La Bella, figura de Bahiense del Norte B y la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, en la que el tricolor se quedó con el Nº1 de la fase regular.

"Entrenamos dos veces por semana, terminamos a las diez y media de la noche, cuando podemos lo hacemos el sábado al mediodía, y después nos juntamos a almorzar todos juntos: es un viaje de egresados para todos nosotros. Lo que estamos viviendo no nos vamos a olvidar nunca más", destacó Leo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

La base de este grupo de amigos venía compitiendo en la liga amateur y la Maxi Liga.

"Somos un grupo de amigos que ninguno vive del básquet, que nos juntamos y volvimos al club del cual somos hinchas. Y estamos muy contentos por eso", señaló.

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En el debut Bahiense B cedió en Punta Alta. Fue una verdadera prueba.

"El primer partido que perdimos con Sporting dijimos 'estamos bien, porque competimos con chicos de 20/25 años que juegan fuerte, tienen otro ritmo y dinámica de juego'. Eso nos llevó a empezar a entrenar un poquito más; tenemos una muy linda química adentro de la cancha, que es la misma que afuera", reconoció Leo.

En esta primera experiencia de la LBB Bronce en Salta 28 le dieron prioridad a lo deportivo-social, poniendo en cancha un equipo con raíces propias.

"Jugar con tus amigos de toda la vida, volver al club, ver que mucha gente volvió por nosotros y que la cancha se llene no es común. Decían que no iba a ir nadie y la verdad que si sigue creciendo y se le da oportunidades a muchos chicos será para bien. Después está al que no le gusta, el que dice que no puede ser que vuelvan a jugar los viejos como nosotros, pero eso no lo decidimos nosotros. Sí lo tomamos muy en serio y le estamos dando mucha seriedad al torneo", aseguró.

De todos modos, Leo es consciente que la participación de este plantel será una única experiencia.

"Creo que el torneo se va a modificar con el tema de los mayores, pero realmente lo estamos disfrutando muchísimo dentro de la cancha, en los entrenamientos, afuera... Parecemos nenes de 15 años que vamos una hora antes de empezar a entrenar y nos divertimos muchísimo", destacó.

"Esto no lo vamos a vivir más -entendió-, el volver al club una hora antes, casi todos nos compramos zapatillas, calzas... Somos 15 amigos que pensamos que estamos jugando en la NBA y realmente sabemos que se termina este año. Si se da la posibilidad de ascender bien, sino sabemos que estamos dejando al club bien arriba y disfrutando de esos momentos que te da el básquet".

Próximo a cumplir 40 años el 20 de julio, La Bella contó "cuando me viene a marcar un jugador joven le pregunto la edad y si me responde 20 o 21 empezamos a charlar. Lo disfruto".

A medir por los resultados, Bahiense B hoy es el principal candidato al ascenso.

"En ese caso yo le diría a Santi Cappa (el DT) que dirija Segunda, yo ser el asistente y que jueguen todos los chicos para que puedan desarrollarse. Sería muy bueno para darle la oportunidad a muchos chicos", entendió.

En este recorrido, el equipo tuvo un acompañamiento particular con la firme presencia de Alejandro Montecchia.

"Es muy loco que él siga nuestra campaña, que haya viajado a Médanos, a Pedro Luro... Estamos muy felices que nos acompañe, que nos diga que tenemos sentido de pertenencia, que le gusta ir a vernos...", agradeció Leo.

"Cualquier jugador o dirigente quisiera tener al Puma Montecchia metido en el club. Me encantaría que pudiera ir todos los días y desarrollara todo lo que vivió. Para nosotros es un sueño... Ayer estaba sentado en el banco... Nosotros mismos, en los asados, decimos 'está viendo a estos burracos (sic), a las nueve de la noche y con bajo cero, je. Es todo disfrute", aseguró.

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