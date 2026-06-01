"No nos gusta vernos en esta situación en la tabla", admitió el arquero de Villa Mitre

Villa Mitre consiguió ayer su segundo empate sin goles consecutivo y el cuarto en las 10 presentaciones por la Zona 4 del Torneo Federal A.

Esta vez, el tricolor igualó 0 a 0 ante Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi, lo que aún lo mantiene fuera de la zona de clasificación.

"Habíamos ido a Otamendi con la necesidad de sumar los tres puntos, por ahí no se dio el partido que pensábamos plantear porque la cancha no estaba en buenas condiciones y tuvimos que abusar del pelotazo. Fue un partido duro y disputado, la intención era traernos los tres puntos, pero por cómo venía la mano es un buen empate", reconoció el arquero de la Villa Juan Pablo Mazza, en El Diario Deportivo.

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"En el primer tiempo tuvimos tres o cuatro claras, pero como nos viene pasando no pudimos concretarla y después sufrimos más de la cuenta. Siempre digo que cambiaría mucho si podemos convertir la primera, eso cambia totalmente el trámite del partido, el equipo rival tiene que salir a atacarte un poco más, te da más espacio. Nos viene faltando eso, seguiremos trabajando para mejorarlo", agregó el tandilense en el programa que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Su actuación fue fundamental, ya que a los 77 minutos le contuvo un penal a Imanol Iriberri.

"Habíamos visto a Imanol y que muchos pateaba al medio, lo aguanté por si hacía eso y en el último momento decidió abrirme el pie y por suerte lo pude sacar y ayudar al equipo", explicó el "1".

"Volvimos con bronca, porque queríamos traernos los tres puntos, pero si entraba esa hubiera sido un golpe mas duro", admitió.

Al igual que en varios partidos de la temporada, el equipo que dirige Diego Cochas no pudo concretar las chances de riesgo, que principalmente las acumuló en el primer cuarto de hora.

"Sabemos que nos falta hacer los goles, es la realidad. Lo charlamos, lo mas importante es trabajarlo y durante la semana lo hacemos. Si bien en los últimos dos partidos no creamos tantas, yo prefiero llegar 7 u 8 veces y no hacer ningún gol a no llegar nunca al área rival. Sabemos que son rachas y hoy no está costando, en algún momento se va a dar vuelta y van a empezar a entrar. Somos conscientes que nos está faltando el gol, que hoy por hoy nos hace encontrarnos en esta situación en la tabla", reconoció Juan.

Tras purgar la fecha libre, la Villa volverá a su cancha para recibir a Germinal de Rawson, cuando faltarán sólo seis fechas para el cierre de la primera fase.

"Sabemos que de local no podemos dejar pasar más puntos, no podemos permitir que vengan rivales y se lleven un punto. Mas en esta etapa decisiva y nosotros queremos clasificar entre los cuatro y tenemos que hacernos fuertes de local", admitió Mazza.

De momento, el elenco bahiense se encuentra a dos puntos de la zona de clasificación, aunque con varios equipos de por medio.

"Somos los primeros en mirar la tabla y ver en la situación que estamos, sabemos que el torneo va avanzando y el margen de error se achica. Hablando entre nosotros sabemos que perdimos muchos puntos inmerecidamente", se lamentó.

"Pero ya está -agregó-, son puntos que no tenemos, hay que dar vuelta la página. Nuestro objetivo es terminar entre los cuatro primeros, nos proponemos ganar los partidos que nos quedan de local y tratar de sumar de visitante. Nosotros somos los primeros que queremos estar más arriba, nos vemos en esa situación en la tabla y no nos gusta. Tanto a nosotros como al cuerpo técnico y los hinchas. Seguiremos trabajando con la búsqueda de ese objetivo que es terminar entre los cuatro".

Esta situación y con el torneo ya mas avanzado, va achicando el margen de erro para la Villa.

"Sabemos que el hincha está molesto y es lógico, es un club grande y con historia, que tiene aspiraciones. Son muchos años en los que siempre había peleado arriba, llegado a finales y el hincha se acostumbra a eso. Hoy lamentablemente no estamos en esa situación y entendemos el enojo, pero nosotros somos los que mas ganas tenemos de revertir esta situación y no tengo dudas que lo vamos a sacar adelante", se ilusionó.

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