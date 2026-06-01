Ceballez y Gill, los jóvenes atletas serranos se metieron entre los mejores de la provincia

La ciudad de Tandil fue escenario del Campeonato Provincial de Atletismo U14, competencia que reunió a las principales promesas bonaerenses de la disciplina y dejó importantes resultados para los representantes de la región.

Entre las actuaciones más destacadas sobresalieron las de Santiago Ceballez, del Club Atlético Ventana, y Luciano Gill, del Club Social y Deportivo Villa Ventana, quienes no solo consiguieron medallas en sus especialidades sino que además aseguraron su clasificación al próximo Campeonato Nacional.

Ceballez tuvo una sobresaliente presentación al obtener la medalla de bronce en salto en alto, disciplina en la que finalizó en el tercer puesto. Además, participó en lanzamiento de disco y salto en largo, pruebas en las que alcanzó las marcas requeridas para acceder a la competencia nacional.

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Por su parte, Gill se quedó con la medalla de plata y el subcampeonato provincial en salto con garrocha. El atleta completó un excelente fin de semana compitiendo también en lanzamiento de disco y salto en largo, sumando experiencia y consolidando su presencia entre los mejores exponentes de la categoría.

La delegación regional también contó con participación bahiense. Pedro Fernández alcanzó el sexto puesto en la final de los 80 metros llanos y repitió esa ubicación en la final de salto en largo, donde registró una marca de 4,22 metros.

En tanto, Sofía Monasterio culminó octava en la prueba de lanzamiento de bala. Además, compitió en los 80 metros llanos, ocupando el tercer lugar en su serie con un tiempo de 12 segundos y 34 centésimas, resultado que no le alcanzó para avanzar a la final.

El balance para los atletas de la región fue altamente positivo, con dos clasificaciones nacionales, medallas provinciales y valiosas experiencias competitivas que reflejan el crecimiento del atletismo formativo en el sudoeste bonaerense.