L.N. Alem y Barrio Hospital dieron el golpe de visita, mientras que Liniers y Estudiantes ganaron fácil

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Dos victorias visitantes y dos locales se registraron en el comienzo de la reclasificación -en series al mejor de tres- correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Leandro N. Alem (10º) se llevó el triunfo de cancha de Pacífico (7º), imponiéndose 106 a 97 y la otra victoria visitante la logró Barrio Hospital (11º), frente a Villa Mitre (6º), 69 a 67.

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En tanto, como locales, Liniers (8º) derrotó a Olimpo (9º), 89 a 59, y Estudiantes (5º) hizo lo propio frente a Independiente (12º), 95 a 72.

Los segundos partidos serán el próximo jueves.

En caso de ser necesario un tercer juego se disputará el lunes, de lo contrario ese día empezarán los cuartos de final, donde esperan Estrella (1º), Napostá (2º), Bahiense del Norte (3º) y Pueyrredón (4º).

Villa Mitre 67, Barrio Hospital 69

Barrio Hospital dio la nota en el inicio de la reclasificación, superando a Villa Mitre, de visitante, por 69 a 67.

El endemoniado Luciano Fortelli anotó 11 puntos (2-7 en t3, 2-2 en t2 y 1-2 en t1), repartió 10 asistencias, bajó 6 rebotes y recuperó 3 pelotas.

El principal goleador visitante fue Joaquín Godio, con 17 unidades, incluídos 5-8 en triples y 2-2 en libres, además de tomar 7 recobres.

Por su parte, Franco Ferrari metió 15 puntos (7-12 en t1), bajó 7 rebotes y dio 3 asistencias, en tanto que Francisco Anaya fue un buen reemplazo del lesionado Tomás Bussetti, aportando 7 rebotes y 8 puntos con 3-3 en tiros de cancha.

En el tricolor, que hizo 4-24 en triples y venía de anotar 1-21 contra Estrella, Nacho Alem metió 18 puntos y bajó 10 rebotes; Emiliano Sombra tomó 10 recobres y Manu Iglesias convirtió 12 puntos y bajó 8 rebotes.

Villa Mitre (67): S. Alimenti (4), J. Jasen (9), F. Amigo (5), I. Alem (18), E. Sombra (7), fi; M. Iglesias (12), F. Basualdo (8), L. Gómez Lepez (2), E. Diez y S. Basualdo (2). DT: Emiliano Menéndez.

Barrio Hospital (69): L. Fortelli (11), F. Anaya (8), J. Godio (17), F. Ferrari (15), N. Cámara (6), fi; A. Andreanelli (2), J.L. Martínez (5), S. Hamze (5) y A. Arias. DT: Claudio Queti.

Cuartos: Villa Mitre, 18-19; 33-34 y 50-50.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: Barrio Hospital, 1-0.

Pacífico 97, L.N. Alem 106

Pacífico y Leandro N. Alem se bombardearon a triples (14-32 el local y 16-28 la visita), quedando la victoria para el verdirrojo, 106 a 97.

Fue la primera vez en la temporada que un equipo alcanza las tres cifras, con un determinante Jean-Luc Wilson, autor de 41 puntos, con 4-7 en triples, 7-12 en dobles y 15-17 en libres, más 8 rebotes.

El estadounidense tuvo un gran ladero como Lucas Desbat, que aportó 23 unidades, sin fallar en tiros de campo: 4-4 en triples y 3-3 en dobles, más 5-6 en libres.

Los otros dos que se sumaron a la lista de tripleros fueron Nahuel Amaya, con 3 de 4, el pibe Valentín Di Chiara, con 2 de 3, Santiago D'Annunzio, con 2 de 6 y Matías Such, con 1 de 1.

En el verde hubo 26 puntos de Valentín Cortés (7-9 en t2 y 9-11 en t1), 18 de Branco Salvatori (2-5 en t3, 4-9 en t2 y 4-6 en t1), más 9 rebotes y 6 asistencias, y 21 de Tomás Bruni (5-9 en t3, 1-1 en t2 y 4-9 en t1), más 4 asistencias.

Pacífico (97): B. Salvatori (18), T. Bruni (21), V. Cortés (26), S. Loos (12), J. Larrandart, fi; M. Genitti (13), Genaro Pisani, F. Mattioli (7) y G. Lucas. DT: Mauro Richotti.

L.N. Alem (106): N. Amaya (10), J. Wilson (41), E. Giménez (6), L. Desbat (23), E. Ríos (7), fi; M. Such (3), S. D'Annunzio (8), T. Scolari (2), V. Di Chiara (6), V. Scoppa y J. Wentland. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Pacífico, 24-29; 50-46 y 72-82.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Leonardo Bressan.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: L.N. Alem, 1-0.

Liniers 89, Olimpo 59

Liniers fue quien más diferencia logró en este inicio de los partidos eliminatorios, superando a Olimpo, por contundente 89 a 59.

Un muy buen trabajo colectivo mostró el Chivo, que sumó su tercera victoria en fila, ante un aurinegro desdibujado, que terminó con 2-27 en triples.

Gastón Torres mostró lo que puede dar, aportando 19 puntos (6-9 en t2 y 7-14 en t1) y 5 rebotes.

Otros que respondieron fueron Agustín Dottori, con 14 puntos, 6 asistencias, y Mauro Miérez terminó con 10 puntos (22-4 en t3, 1-1 en t2 y 2-2 en t1), 7 rebotes y 6 asistencias.

Se sumaron, a la vez, Kevin Hernández (14 puntos, con 7-8 en t1, 2-2 en t2 y 1-3 en t3) y Alan García (13 puntos, con 2-4 en t3, 3-5 en t2 y 1-2 en t1).

El aurinegro, por su parte, dependió de Tomás Del Sol, quien completó 24 puntos (0-4 en t3, 7-12 en t2 y 10-12 en t1), más 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Liniers (89): M. Miérez (10), A. Dottori (14), A. García (13), G. Torres (19), J. Marinsalta (6), fi; T. Sabatini (5), K. Hernández (14), N. Quiroga (3), F. Lanaro (2), D. Olave, A. Ayude y F. Walter (3). DT: Mauricio Vago.

Olimpo (59): T. Del Sol (24), S. Kucan, F. Michelli (4), G. Mariezcurrena (10), A. Bodach (3), fi; A. Marino (3), A. Marroni, A. Diel (5), M. Heit (3), M. Risacher (7), R. Soliveres y L. Mattioli. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Liniers, 22-12; 46-27 y 72-47.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Serie: Liniers, 1-0.

Estudiantes 95, Independiente 72

Estudiantes dominó a Independiente, imponiéndose 95 a 72.

El albo desde un primer momento lideró el juego ante un rival golpeado por la cantidad de bajas y las ocho derrotas consecutivas con las que llegó a esta serie.

Los puntos altos del local resultaron Jerónimo Mitoire, con 19 puntos (15 en la primera mitad), con 8-12 en dobles, más 8 rebotes. También, Octavio Cancellarich, autor de 16 unidades (1-3 en t3 y 6-9 en t2), más 4 recuperos y 4 rebotes.

A esta lista se sumaron Alan González, con 12 unidades (5-6 en t2 y 2-2 en t1), más 6 rebotes y Julián Rodríguez: 11 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

En el viola, Facundo Slonimsqui convirtió 19 puntos (8-10 en t2 y 3-3 en t1) e Ignacio Formiga terminó con 20 (4-6 en t3).

Estudiantes (95): S. Ruesga (2), O. Cancellarich (16), L. Delgado (9), J. Mitoire (19), A. González (12), fi; J. Rodríguez (11), S. Ranieri, J. García (7), J. Belleggia (12), F. Mazzello (7), L. Storni y L. Blázquez. DT: Facundo Sastre.

Independiente (72): J.P. Morán (5), F. Bonino (5), J. Ripoll (2), I. Formiga (20), M. Zonza (9), fi; V. Gemetro (5), F. Slonimsqui (19), B. Jiménez y D.Pavón (7). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Estudiantes, 29-18; 46-33 y 74-51.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Estudiantes, 1-0.