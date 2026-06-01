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El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 2 de junio en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 2 de junio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Este. La visibilidad será regular a buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad de leve del Noreste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.

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