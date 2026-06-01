Unipar presenta su Reporte de Sostenibilidad 2025 con resultados que superan el cumplimiento de sus compromisos

El documento reúne los principales avances de la empresa en las agendas ambiental, social y de gobernanza (ESG), consolidando los logros obtenidos en las metas establecidas para el período y ratificando a la sustentabilidad como un componente estratégico del negocio.

“En Unipar, la sustentabilidad no se gestiona como una agenda paralela, sino como un eje integrado a la estrategia de negocio y a la generación de valor a largo plazo. Nos enorgullece afirmar que cumplimos con todos los compromisos asumidos para 2025. El progreso de nuestros proyectos estratégicos impacta directamente en estos resultados y respalda nuestra visión de futuro, basada en la competitividad, la eficiencia y la transformación responsable”, afirma Rodrigo Cannaval, CEO de Unipar.

Dentro de las metas alcanzadas en la agenda ESG, se destaca la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La compañía superó ampliamente el objetivo de disminuir un 10% las emisiones de alcance 1 y 2, logrando una reducción total del 22% en comparación con el año base, 2020. Desde la empresa señalan que gran parte de este éxito se debe a las inversiones en proyectos estructurales de energía renovable, competitividad y modernización tecnológica realizadas durante los últimos años.

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Unipar también sobrepasó sus metas asociadas a la transición energética. El objetivo para 2025 era alcanzar un 60% de uso de energía limpia en sus operaciones globales y que el 65% del volumen de sus productos se fabricara a partir de esta fuente. Al cierre del período, la firma registró un 79% de utilización de energía eléctrica renovable y un 86% de su producción bajo esta matriz.

Un ejemplo de uso eficiente de los recursos es la planta de Bahía Blanca, que logró un hito en su eficiencia hídrica: aumentó la reutilización de agua en más de 170.000 m³ al año, lo que equivale a 68 piscinas olímpicas mediante la optimización de sus sistemas de tratamiento interno. A esto se suma la reducción del consumo en otros 10.000 m³ anuales, reafirmando el compromiso con el cuidado de este recurso vital.

Gestión social y de proveedores

En la agenda social, los programas y proyectos comunitarios beneficiaron a más de 13.500.000 personas en Argentina y Brasil a lo largo de cuatro años, mediante el patrocinio y apoyo a más de 230 iniciativas que se concentraron en ejes como educación, cultura, deporte, saneamiento y medio ambiente, reforzando el compromiso de la empresa con el desarrollo de las comunidades donde opera.

Tan solo en 2025, fueron 75 proyectos que mejoraron la calidad de vida de cerca de 5.600.000 personas. Por ejemplo, en Bahía Blanca, frente a las graves inundaciones de marzo de 2025, Unipar donó más de 100.000 litros de hipoclorito de sodio para el saneamiento de hospitales y espacios municipales, beneficiando a 26.400 personas. Además, también financió la reconstrucción de los clubes Pueyrredón y La Armonía, recuperando los espacios sociales para casi 5.800 socios. Asimismo, el Vivero Unipar ubicado en el polo industrial de Bahía Blanca donó 1.655 árboles para el plan municipal Reverdecer Bahía y, como aliado del programa Huertas de la Ciudad, contribuyó a más de 10.000 beneficiarios a través de 76 huertas comunitarias activas. Estas iniciativas locales de vinculación y cuidado ambiental fueron reconocidas con los prestigiosos premios Eikon Oro y Eikon Verde otorgados el pasado año.

En cuanto a la cadena de valor, la empresa finalizó el año con el 100% de su base de proveedores homologada bajo criterios de sustentabilidad, consolidando un modelo estructurado de evaluación socioambiental, financiera, jurídica y de compliance.

Por otra parte, la gestión de la seguridad —prioridad absoluta para Unipar— se enfocó en adoptar prácticas orientadas a lograr cero accidentes e incidentes operativos. Gracias al fortalecimiento continuo de la cultura de Cuidado Activo+, las acciones planificadas para el período se cumplieron en su totalidad.

Durante 2025, Unipar avanzó en el mayor ciclo de inversiones de su historia, destinando más de 1.000 millones de reales a la expansión de la competitividad operativa, la eficiencia energética, la actualización tecnológica y la sustentabilidad de sus plantas de Cubatao y Santo André.

Finalmente, en materia de reconocimiento, Unipar fue certificada nuevamente como un gran lugar para trabajar por Great Place to Work (GPTW) y Great People Mental Health (GPMH), ratificando su compromiso con el desarrollo, el bienestar y la salud emocional de sus colaboradores.