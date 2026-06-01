Susbielles, sobre Milei: "La ciudad no está recibiendo el acompañamiento que necesita"

El intendente Federico Susbielles volvió a expresar su rechazo a la posibilidad de que Bahía Blanca pierda los beneficios contemplados en el régimen de Zona Fría y advirtió que, en caso de avanzar una modificación legislativa, el Municipio podría impulsar una presentación judicial para impedir su aplicación.

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13.30 a 15.00 por LU2 y La Nueva Play, el jefe comunal sostuvo que la discusión excede una cuestión partidaria y la definió como una defensa de los derechos de los bahienses.

"El tema de Zona Fría es bastante simple de catalogar. Es una causa que vengo trabajando desde hace muchos años y que los bahienses sentimos como una reivindicación histórica", afirmó.

Según señaló, la ciudad reúne condiciones climáticas, logísticas y productivas que justifican un tratamiento similar al de otras localidades patagónicas. "Bahía Blanca debería formar parte de la región patagónica y acceder a los mismos derechos y beneficios que tienen las ciudades comprendidas en esa zona", planteó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, consideró que una eventual exclusión del régimen "sería un despojo, una pérdida de derechos" que impactaría directamente en la economía de miles de familias y sectores productivos.

"Estamos reafirmando que esto implicaría una pérdida de derechos y un golpe al bolsillo de miles de familias y sectores productivos de la ciudad. En este tema, o se está del lado de los vecinos de Bahía o en contra de sus intereses", remarcó.

Para el intendente, la discusión tiene fundamentos objetivos. "Bahía Blanca registra temperaturas similares a las de muchas ciudades patagónicas, consume el doble de gas en invierno que el promedio nacional y, sin embargo, no cuenta con los beneficios que sí reciben esas localidades. Intentar profundizar otras discusiones es desviar la atención del problema central", sostuvo.

Además, insistió en que el régimen de Zona Fría representa apenas el inicio de una discusión más amplia vinculada al reconocimiento de la ciudad dentro de la región patagónica. "Bahía Zona Fría era el primer paso para Bahía Zona Patagónica. Ese es el eje que debemos defender", aseguró.

En ese contexto, confirmó que el Municipio trabajará para impedir cualquier retroceso y no descartó recurrir a la Justicia. "Vamos a trabajar para que no se dé la sanción correspondiente. Y no descarto, en mi rol de intendente, vecino y usuario, impulsar una presentación judicial que impida la aplicación de la ley en caso de que sea aprobada. Podría tratarse de una medida cautelar", afirmó.

La posibilidad de una acción judicial se suma a otras iniciativas impulsadas por el Municipio y distintos sectores de la comunidad. Según indicó, ya se reunieron más de 15.000 adhesiones a través de un formulario de apoyo.

Asimismo, convocó a todos los espacios políticos a fijar posición sobre el tema. "Es importante que los representantes de los vecinos se expresen y que la comunidad conozca cuál es su posición y si están dispuestos a acompañar una eventual presentación judicial. Para defender los temas importantes de Bahía Blanca necesitamos la unidad de todos los sectores", señaló.

"Creo que este es un muy buen momento para que los bahienses podamos unirnos detrás de un objetivo común. No tengo dudas de que muchos sectores de la comunidad van a acompañar esta presentación porque entienden que Bahía Blanca está siendo objeto de una situación discriminatoria", agregó.

La relación con Milei

Al ser consultado por su vínculo con el presidente Javier Milei, Susbielles diferenció el plano institucional de las críticas que mantiene sobre algunas decisiones del Gobierno nacional.

"En lo personal, sigo manteniendo una relación de respeto con el presidente Milei. No olvido que durante la catástrofe estuvo a mi lado y acompañó a la ciudad durante los primeros 60 días", recordó.

Sin embargo, sostuvo que con el paso del tiempo comenzaron a surgir reclamos pendientes para Bahía. "Hay muchas cuestiones en las que la ciudad no está recibiendo el acompañamiento que necesita. El tema de Zona Fría representa una nueva discriminación hacia Bahía Blanca. También considero una afectación la situación vinculada al peaje en la ruta 3 y me preocupa lo que está ocurriendo en materia sanitaria en el país, especialmente en relación con las personas con discapacidad", expresó.

Sobre la concesión de la ruta 3, afirmó que el pago del peaje debería alcanzar para una autovía (doble mano en ambos sentidos) entre nuestra ciudad y la ruta que conecta con Monte Hermoso. En ese sentido, aseguró que la ruta segura (ensanche de banquina) propuesta en el proyecto de concesión es demasiado poco.

Para el jefe comunal, plantear estas diferencias no implica confrontar con ningún gobierno sino defender los intereses locales. "Bahía Blanca lleva cien años de retroceso. Tenemos que defender sus intereses", afirmó.

ABSA y los reclamos por el servicio

Durante la entrevista, Susbielles también se refirió al funcionamiento de ABSA y a las dificultades que continúan registrándose en la red de agua y cloacas. Recordó que al inicio de su gestión llegó a plantear la posibilidad de municipalizar el servicio si no existía una respuesta concreta por parte de la empresa y del Gobierno provincial.

"Cuando asumimos la gestión encontramos cerca de mil pérdidas de agua en la ciudad. En ese momento planteé que ABSA debía cambiar su actitud y su nivel de respuesta frente a los problemas de Bahía Blanca; de lo contrario, iba a impulsar la municipalización del servicio", expresó.

Según detalló, las inversiones realizadas permitieron una mejora significativa en los indicadores. "Desde entonces, tanto el Gobierno provincial como ABSA realizaron una inversión importante en materia de agua potable y ejecutaron distintas obras. De aquellas mil pérdidas iniciales, hace unos 60 días se había logrado reducir la cifra a unas 150 pérdidas entre agua y cloacas", indicó.

No obstante, reconoció que persisten inconvenientes y reclamó mayor eficiencia en la atención de los problemas cotidianos. "Lo que veo es que hoy se producen más roturas y eso no lo voy a tolerar. Venimos haciendo un seguimiento constante y queremos que también mejore la distribución. Tanto los arreglos como la gestión de la red deben mejorar", señaló.

En ese sentido, dejó en claro que mantendrá la misma postura frente a todos los niveles del Estado. "Así como señalo al Gobierno nacional cuando considero que Bahía está siendo vulnerada en sus derechos, también lo haré con el Gobierno de la Provincia", afirmó.

Transporte, planeamiento y modernización

Entre los proyectos que considera estratégicos para el futuro de la ciudad, el intendente destacó la actualización del Código de Planeamiento Urbano y la reforma integral del sistema de transporte público.

Respecto del primero, confirmó que el expediente ya se encuentra listo para su revisión técnica. "El Código de Planeamiento Urbano ya fue enviado a La Plata para su evaluación por parte de los organismos técnicos, y luego deberá regresar al Concejo Deliberante para su tratamiento", explicó.

El intendente estimó que tanto esa iniciativa como la definición de un nuevo esquema de transporte podrían avanzar antes de fin de año.

Sobre este último tema, fue especialmente crítico con el funcionamiento actual del servicio de colectivos. "Bahía Blanca fue durante mucho tiempo la ciudad con el boleto más caro del país y eso no se traduce en un buen servicio para los vecinos. No contamos con la calidad, la frecuencia ni las prestaciones que deberíamos tener", sostuvo.

En ese marco, confirmó que el Municipio impulsará una nueva licitación. "Al parecer, las empresas de transporte no cuentan con esquemas que les permitan renovar sus flotas. Es necesario buscar un nuevo sistema de transporte público. Lo vamos a proponer y lo vamos a llevar al Concejo Deliberante", adelantó.

Además, informó que el Gobierno municipal trabaja en un proceso de modernización de la recolección de residuos, otro de los servicios que considera clave para mejorar la calidad de vida urbana.

También remarcó que gran parte de las demandas de los vecinos terminan llegando al Municipio, aun cuando las responsabilidades correspondan a otras jurisdicciones. "Cuando las personas con discapacidad no cobran desde Nación, terminan viniendo a verme a mí. Lo mismo ocurre con el sistema de salud y con el PAMI", señaló.

"Podría hacer lo que hacen otros intendentes, mirar para otro lado y decir que eso no me corresponde. Es más fácil, sí, pero yo tomé una postura distinta: poner el cuerpo, gestionar las obras y traerlas a la ciudad", afirmó.

Finalmente, volvió a convocar a la dirigencia política y a los distintos sectores de la comunidad a construir una agenda común para el desarrollo local: "Después de dos catástrofes, lo que tengo que buscar es que los bahienses estemos unidos y que encontremos objetivos que nos trasciendan. Para mí, Bahía Zona Fría es un gran primer paso en esa dirección".

"Bahía Blanca necesita cambios estructurales y me encantaría poder estar en una mesa con todos los sectores políticos", concluyó.

Mirá la entrevista completa a continuación: