Argentina, con presencia bahiense, no pudo ante Estados Unidos, en el debut de los U18

Debut con derrota fue para Argentina, que perdió frente a Estados Unidos, 88 a 58, en el primer juego (grupo A) de la AmeriCup U18 que se disputa en León (México).

De todos modos y más allá del resultado, la albiceleste, dirigida por el bahiense Mauro Polla, generó ilusión por el trabajo ante un rival que, como siempre, marcó diferencias físicas.

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Uno de los que saltó a la cancha fue Genaro Groppa (Liniers), quien jugó 8m31, no convirtió y tomó un rebote.

Bahía, también presente en las tribunas.

Santiago Pettinaroli fue goleador argentin con 15 puntos, seguido por 9 de Manuel Hernández y Gonzalo Aman.

Entre los estadounidenses, Adan Diggs terminó con 12 puntos, Quentin Coleman con 11 más 15 rebotes, hubo 12 de Darius Wabbington y 11 de Caleb Gaskins.

Argentina jugará este martes frente a Brasil, también desde las 20.30.

Justamente los brasileños están enfrentando en el último turno al local, México.

El miércoles Argentina tendrá descanso y el jueves cerrará la fase de grupos antes el local.

El video del partido: