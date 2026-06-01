Detienen en un operativo a una mujer que era buscada por robo agravado

El personal de la Comisaría Primera realizó en la tarde del lunes un mega operativo en la zona céntrica que derivó en la captura de una mujer que era buscada por la justicia.

La detenida fue identificada como Marianela Fernanda Pobbio de 35 años de edad, quien tenía un pedido de captura por un hecho ocurrido en marzo de este año por robo agravado, desobediencia y lesiones leves. Pobbio posee numerosos antecedentes y quedó a disposición de la Justicia.

También en el marco del mismo operativo, se detuvo a dos personas más que tenían pedido activo de la justicia.