Transporte público: cómo solicitar la ampliación de pasajes gratuitos para las personas con discapacidad

El Municipio de Bahía Blanca comunicó dónde se puede hacer el pedido de ampliación del beneficio del pasaje gratuito para las personas con discapacidad.

La gestión puede realizarse de manera online a través del formulario disponible en pasajesdiscapacidad.bahia.gob.ar. Cada solicitud será evaluada por la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad, que determinará la ampliación correspondiente de acuerdo con las necesidades particulares de cada caso.

El formulario indica que está destinado a personas con discapacidad que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que, por distintos motivos, necesitan contar con más viajes gratuitos en el transporte público.

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Además, indica que una vez enviada la solicitud, se contactarán a la brevedad para continuar con el trámite o solicitar información adicional si fuera necesario.

Por ultimo, existe la posibilidad de dejar algún comentario en caso de corresponder o tener la inquietud.